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‘Prestij Meselesi’ni engellemek istedi... Adliyede ortalık karıştı!

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#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi#Volkan Topaloğlu
‘Prestij Meselesi’ni engellemek istedi... Adliyede ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 09:29

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun büyük oğlu Volkan Topaloğlu, 3 Şubat’ta vizyona girecek “Prestij Meselesi”nin babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e dava açarak filmin durdurulmasını istedi.

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İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Volkan Topaloğlu ile Mahsun Kırmızıgül ve avukatlar katıldı.

Topaloğlu’nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ve oğulları Okan ile Gürkan Topaloğlu ise Kırmızıgül’e destek için duruşmadaydı.

Mahsun Kırmızıgül, “Kimsenin kalbini kırarak film yapmam. Bu film prestij meselesi. Hilmi Abi ölürken kimse yanında yoktu. Ameliyat parasını bile ben verdim. Öldükten sonra da ondan kalan evlerine haciz konacaktı. Ben kurtardım” dedi.

‘Prestij Meselesi’ni engellemek istedi... Adliyede ortalık karıştı

'20 yıl önce neredeydin'

Mahsun Kırmızıgül’ün avukatı ise tedbir talebinin reddini istedi. Mahkeme, hâkim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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Mahkeme çıkışı Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu ile karşılaşınca “Utanmaz adam. 20 yıl önce neredeydin, babamın kemiklerini sızlattın” diye tepki gösterdi. Kırmızıgül ise mahkemenin 16 Şubat’a ertelendiğini açıkladı.

‘Prestij Meselesi’ni engellemek istedi... Adliyede ortalık karıştı

Semiha Topaloğlu, “Senaryoyu biliyordum zaten, yanlış bir şey yok. Zedelenecek bir şey de yok” açıklamasını yaptı.

 

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#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi#Volkan Topaloğlu

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