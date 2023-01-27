‘Prestij Meselesi’ni engellemek istedi... Adliyede ortalık karıştı!

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İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Volkan Topaloğlu ile Mahsun Kırmızıgül ve avukatlar katıldı.

Topaloğlu’nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ve oğulları Okan ile Gürkan Topaloğlu ise Kırmızıgül’e destek için duruşmadaydı.

Mahsun Kırmızıgül, “Kimsenin kalbini kırarak film yapmam. Bu film prestij meselesi. Hilmi Abi ölürken kimse yanında yoktu. Ameliyat parasını bile ben verdim. Öldükten sonra da ondan kalan evlerine haciz konacaktı. Ben kurtardım” dedi.

'20 yıl önce neredeydin'

Mahsun Kırmızıgül’ün avukatı ise tedbir talebinin reddini istedi. Mahkeme, hâkim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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Mahkeme çıkışı Okan Topaloğlu, Volkan Topaloğlu ile karşılaşınca “Utanmaz adam. 20 yıl önce neredeydin, babamın kemiklerini sızlattın” diye tepki gösterdi. Kırmızıgül ise mahkemenin 16 Şubat’a ertelendiğini açıkladı.

Semiha Topaloğlu, “Senaryoyu biliyordum zaten, yanlış bir şey yok. Zedelenecek bir şey de yok” açıklamasını yaptı.