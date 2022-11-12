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Prestij kadrosu

Güncelleme Tarihi:

#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Özcan Deniz
Prestij kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 08:03

Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan öykülerini konu alan “Prestij Meselesi”, 3 Şubat’ta vizyona girecek.

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3 STARIN GERÇEK HİKÂYESİ

Mahsun Kırmızıgül, 3 yıl aradan sonra sinemaya dönüyor. Film; müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği üç gariban müzisyenin hikâyesine odaklanıyor.

Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alan film, Prestij Müzik’in doğuşu ve yükselişini de beyazperdeye taşıyacak.

Prestij kadrosu

Filmde Mahsun Kırmızıgül’ü oğlu Mahmut Kırmızıgül, Haluk Levent’i Ali Erkin, Özcan Deniz’i de Onur Gözeten canlandırıyor. Yapımda Eser Yenenler ve Engin Hepileri de rol alıyor. Hepileri, Hilmi Topaloğlu rolünde.

ÇEKİMLER HAFTAYA BAŞLIYOR

Mahsun Kırmızıgül’ün hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu yazdığı “Prestij Meselesi”nin çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak.

Yapımcılığını Boyut Film şirketiyle Murat Tokat’ın üstlendiği film 3 Şubat’ta Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinde vizyona girecek.

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#Prestij Meselesi#Mahsun Kırmızıgül#Özcan Deniz

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