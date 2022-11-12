Prestij kadrosu

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3 STARIN GERÇEK HİKÂYESİ
Mahsun Kırmızıgül, 3 yıl aradan sonra sinemaya dönüyor. Film; müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği üç gariban müzisyenin hikâyesine odaklanıyor.
Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alan film, Prestij Müzik’in doğuşu ve yükselişini de beyazperdeye taşıyacak.
ÇEKİMLER HAFTAYA BAŞLIYOR
Mahsun Kırmızıgül’ün hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu yazdığı “Prestij Meselesi”nin çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak.
Yapımcılığını Boyut Film şirketiyle Murat Tokat’ın üstlendiği film 3 Şubat’ta Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinde vizyona girecek.