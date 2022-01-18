Torununu ilk kez görebilme umuduyla oğlunu eve çağırdı: Öne sürdüğü şart olacak gibi değil

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"SAHNEDE" PRENS CHARLES VE OĞLU HARRY VAR

Prens Harry'nin "bana korumalarımı geri verin" isteğinde bulunup bir de üstüne sorunu yasal yollardan çözebileceğinin ortaya çıkmasından sonra gelen bu haber Prens Harry ve babası Prens Charles ile ilgili.





HİÇ GÖRMEDİĞİ TORUNUYLA TANIŞMAK İÇİN

Mirror gazetesinin haberine göre Prens Charles, hiç görmediği kız torunu Lilibet ile tanışmak için oğlunu ve ailesini İngiltere'ye davet etti. Fakat Harry ile Meghan, MET koruması (Metropolitan Polis Teşkilatı) olmadan ülkeye dönmeyi istemeyince Charles'ın da hevesi kursağında kaldı.

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TEKLİF, NOEL'DEN HEMEN ÖNCE YAPILDI

Mirror gazetesinin haberine göre Harry ile Meghan'a, ABD'ye taşınmalarından sonra aileyi ilk kez bir araya getirecek olan bu teklif Noel'den hemen önce yapıldı. Fakat yine gazetenin iddiasına göre Harry'nin, MET koruması olmadan Londra'ya dönmeyi reddetmesi bu buluşmayı da riske attı. Bu arada Prens Charles'ın, Harry ile Meghan'ın ilk çocuğu Archie'yi o dönem, çift Londra'da yaşadığı için gördüğü ancak ABD'de dünyaya gelen diğer torunu Lilibet'i ise hiç görmediğini hatırlatalım.

'İYİ NİYETLİ' TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Habere göre İngiliz kraliyet ailesi, Harry ve Meghan ile son aylarda bir dizi "iyi niyetli" telefon görüşmesi yoluyla iletişim kurdu. Saraydan bir kaynak "Galler Prensi torunlarıyla vakit geçiremediği için mutsuz, bu gerçekten özlediği bir şey. O müthiş bir büyükbaba ve Harry'nin çocuklarını tanıma fırsatı olmadan hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğini söylemek doğru olur" diyerek gelişmeleri özetledi.

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'ESKİSİ GİBİ KORUNMAYI BEKLEMEMELİ'

Eski üst düzey kraliyet koruma görevlisi, bugün Prens Harry'nin İngiltere'yi ne zaman ziyaret edip koruma alacağına karar veremeyeceği konusunda uyardı. MET'in eski şeflerinden Dai Davies'e göre Sussex Dükü, eve dönmeye karar verirse kendisine bu düzeyde bir koruma sağlanmasını beklememeli.

ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ

Prens Harry, önceki gün, bu konuda hükümeti "yasal işlem başlatmakla" tehdit ettiği iddiasıyla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. Harry, Scotland Yard korumaları olmadan gelmesinin kendisi için çok riskli olduğunu iddia ederek, kendisinin İngiltere polis korumasından mahrum bırakılma kararının yargısal olarak gözden geçirilmesini talep ediyor. Hükümete yönelik bu beklenmedik yasal tehdide karşı tepki gösterildi ve kaynaklar 'Scotland Yard'ın kiralanamayacağını' iddia etti.

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'HARRY İÇİN RİSK DÜŞÜK'

1995'te Kraliyet Operasyon Birimi Komutanı olan Dai Davies, "Harry Amerika'ya taşınmaya karar verdi, bu onun kararı. Korumanın herhangi bir bölümüne, Kraliyet Ailesi'nin herhangi bir üyesine baktığımızda, bunu birkaç güvenlik kurumu aracılığıyla yaptığımızdan emin olmak bizim sorumluluğumuzdur. En büyük engel budur. Ve bu seviyede, risk düşük olduğu için ona koruma sağlanmayacağı konusunda mutabık kalındı. Ancak geldiğinde bir risk varsa Büyükşehir Polisi mutlaka görevini yapacaktır.“ şeklinde konuştu.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kanada'da yaşadıkları sırada yılda 60 bin sterlin ücret alan en az altı Scotland Yard elemanı tarafından korunuyordu. Fakat uzmanlara göre çiftin korunma masrafları sadece bu kadar değildi. Onlara göre İngiltere ile Kanada arasında yapılan uçuşların masrafları, emeklilik katkı payları ve yaşam giderleri de dikkate alındığında bu rakamın en az 100 bin sterline yakın olduğu belirtildi.Harry ile Meghan, California'ya taşınmadan önce üç ay kadar Kanada'nın Toronto kentinde yaşadı. Bu arada da Jeff Bezos, Tom Hanks ve Madonna başta olmak üzere ünlülere hizmet veren Gavin de Becker and Associates (GDBA) ile çalıştı. "Ünlüler için gizli servis" gibi çalışan GDBA ekibinin ise yılda 2.5 milyon sterline olduğu ileri sürülüyor.Prens Harry ile Meghan, ABD'de koruma görevlisi edinip onlarla İngiltere'ye birlikte gittiklerinde de işler eskisi gibi yürümeyecek. Amerikalı koruma görevlilerinin İngiltere'de görev sınırı bulunacak ve istihbari bilgilere ulaşım olanakları bulunmayacak.





YASAL YOLLARA MI BAŞVUNACAK?

Prens Harry, önceki gün koruma hizmetiyle ilgili bir haberle gündeme gelmişti. İngiliz Daily Mail gazetesinin ileri sürdüğüne göre Harry, avukatları aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek "İngiltere'deyken güvenlik ve koruma sağlanmazsa yasal yollara başvuracağını" belirtmişti.

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MASRAFLARI KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bazı kaynaklar da Harry'nin, İngiltere'ye geldiğinde uygulanacak olan koruma ve güvenlik giderlerini halkın vergilerinden alınan parayla değil kendi cebinden ödemek istediğini ileri sürdü.

BEŞ TANE TORUNU VAR

Prens Charles, oğulları William ve Harry'den toplam beş torun sahibi. William ile Kate Middleton'ın, George, Charlotte ve Louis adında üç çocuğu bulunuyor. Charles, bu üç torunuyla sık sık bir araya geliyor. Harry ile Meghan Markle'ın büyük çocuğu Archie Londra'da doğdu ve hemen ardından aile Kanada'ya sonra da ABD'ye taşındı. Charles, az da olsa Archie ile vakit geçirme şansı buldu. Fakat Harry ile Meghan'ın küçük çocuğu Lilibet'i henüz hiç görmedi.