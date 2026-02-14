'Poyraz Karayel' ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA

Haberin Devamı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 12 Şubat'ta Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Arslan'ın ailesi ve okul arkadaşlarının yanı sıra, birlikte Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları da katıldı.

Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı. Çölgeçen "O kadar üzgünüm ki, çok erken... Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar... " dedi.

Burçin Terzioğlu ise "Söyleyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Herkese sabır diliyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Poyraz Karayel ekibi vefatıyla sarsıldıkları arkadaşlarını cenaze töreninin ardından bir mekanda toplanarak andı.

Dizinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı, fotoğrafı "Rahmetle Kga..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Celil Nalçakan ise aynı kareye "Selametle KGA" yazıp gözyaşı emojisi koydu.