'Poyraz Karayel' ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA

#Kanbolat Görkem Arslan#Poyraz Karayel#Celil Nalçakan
Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 11:49

'Poyraz Karayel' oyuncuları kaybettikleri arkadaşlarını cenaze sonrası bir araya gelerek andı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 12 Şubat'ta Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Arslan'ın ailesi ve okul arkadaşlarının yanı sıra, birlikte Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları da katıldı.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA

Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı.  Çölgeçen "O kadar üzgünüm ki, çok erken... Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar... " dedi. 

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA

Burçin Terzioğlu ise "Söyleyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Herkese sabır diliyorum" diye konuştu.

Poyraz Karayel ekibi vefatıyla sarsıldıkları arkadaşlarını cenaze töreninin ardından bir mekanda toplanarak andı.

Dizinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı, fotoğrafı "Rahmetle Kga..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Celil Nalçakan ise aynı kareye "Selametle KGA" yazıp gözyaşı emojisi koydu.

Poyraz Karayel ekibi Kanbolat Görkem Arslan için buluştu: Selametle KGA

