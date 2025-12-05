×
Popun çöküşü mü?

Güncelleme Tarihi:

#Spotify#2025’Te En Çok Dinlenenler#Blok3
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 08:27

Spotify’ın “2025’te en çok dinlenenler” listeleri “bildiğimiz anlamda pop”un çöküşü gibi. Bu yıl listelerin kralı Blok3. Semicenk ve Ati242’nin isimleri listede ikişer kez geçiyor. En çok dinlenen 10 şarkı arasına popçulardan bir tek Aleyna Tilki girebilmiş; o da bir düet.

EN ÇOK DİNLENEN İSİMLER

1- Blok3
2- Ati242
3- Semicenk
4- Era7capone
5- Lvbel
C5
6- Uzi
7- Sezen
Aksu
8- Poizi
9- Motive
10- Akdo

Her listede var

2025’te Türkiye’de Spotify’ın zirvesine Blok3 damga vurdu. ‘Yılın en çok dinlenen sanatçısı’ olan rap’çinin “Sevmeyi Denemedin” adlı parçası da ‘en çok dinlenen şarkı’ unvanını aldı. Blok3’ün “Keşke”, “Git” ve “Napıyosun Mesela?” adlı şarkıları da ‘en çok dinlenen şarkılar’ listesinin ilk 10’una girdi.

Türkçe dinliyoruz

Bu yıl Spotify’da en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98’i yerli.

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1- Sevmeyi Denemedin (Blok3)
2- Sen Kaldın (Semicenk)
3- Keşke (Blok3, Ati242)
4- Sonbahar (Era7capone, Poizi, Snow)
5- Sana Güvenmiyorum (Dedublüman, Aleyna Tilki)
6- Çıkar Biri Karşıma
(Poizi, Era7capone,
Snow)
7- Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)
8- Git (Blok3)
9- Italy Forma (Ati242)
10- Napıyosun Mesela? (Blok3)

Dikkat çeken yükseliş

Listelerde bu yıl en dikkat çeken isimlerden biri; rap müziğin yükselen yıldızlarından Poizi oldu. ‘En çok dinlenen sanatçılar’
listesinde Sezen Aksu’nun ardından sekizinci sırada yer alan Poizi, Era7capone ve Snow’la söylediği “Sonbahar” şarkısıyla da ‘en çok dinlenen şarkılar’ listesinde dördüncü sıraya oturdu. Üçlünün “Çıkar Biri Karşıma” şarkısı da aynı listede altıncı oldu.

Albümlerde nostalji rüzgârları

Spotify’da rap müzik ağırlıktayken, ‘En çok dinlenen albümler’ listesinde pop ön plandaydı. Manifest’in “Manifestival” albümü ikinci en çok dinlenen albüm oldu. Melike Şahin’in “Akkor”u beşinci sırada yer aldı. 90’ların efsane albümlerinden “Divane” ile Yaşar, 2014 çıkışlı “İkinci Hal” albümüyle Bengü ve “Festival” adlı çalışmasıyla Kenan Doğulu, en çok dinlenen albümler listesinde ilk 10’da yer alarak nostalji rüzgârları estirdi.

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇI

Spotify’da en çok dinlenenler arasında her yılın top 10’unda yer alan Sezen Aksu, 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

