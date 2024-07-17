Plajın renkli Yıldız’ı

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Yıldız Tilbe önceki gün Fun Beach’teydi. Renkli plaj stiliyle objektife yansıyan sanatçı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere el salladı.

Bir ara kayalıklarda bulduğu taşları inceleyen Tilbe, daha sonra şezlonguna geçip güneşlendi.

Sanatçı, bir arkadaşıyla uzun süre tavla oynadı. (Deniz BOY)

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Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Çeşme güzeli

Aslıhan Karalar önceki gün The Beach of Momo’daydı.

Arkadaşlarıyla geldiği plajda deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü model tatilinin sonuna geldiğini, İstanbul’a dönüp yeni projeleri için görüşmelere başlayacağını söyledi. (Deniz BOY)

Kimseyi ikna edemedi

Bodrum’da tatil yapan Mert Yazıcıoğlu önceki gün Ruins Bodrum’da görüntülendi.

Meslektaşları Burak Dakak ve Can Atak’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarına beraber yüzmeyi teklif eden Mert Yazıcıoğlu, kimseyi ikna edemeyince denize tek başına girdi. (Kamil SÜMER)

Kaslar yarışıyor

Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu tatil fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. İkili, kaslı vücutlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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44 yaşındaki Murat Boz ile 45 yaşındaki Rıza Kocaoğlu için “Kas şov”, “Kaslar yarışıyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Zeynep tatilde

Oyuncu Serkay Tütüncü’yle ilişkisiyle adından söz ettiren Zeynep Bastık, sevgilisiyle çıktığı tatile devam ediyor.

Bodrum’da tekne tatili yapan ünlü şarkıcı, mavi bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında “Tatildeyim” notuyla paylaştı.

Ağaca çıktı

7 yıl sonra “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmle setlere dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, çekimler öncesinde ailesiyle çıktığı tatilde enerji depoluyor.

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Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, o karelerin arasına ağaçta verdiği pozu da ekledi.

Tatili hak ettim

Muğla’da tatil yapan Selen Görgüzel, deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilmiş fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı. Şarkıcı, paylaşımına İngilizce “Bir tatili hak ettim” notunu düştü.