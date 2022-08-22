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Plajın gözdesi oldu!

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#Yasemin Yürük#Serenay Sarıkaya#Gülşen
Plajın gözdesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 08:53

Güzel şarkıcıyı görenler dönüp bir daha baktı.

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Plajın gözdesi

“Düştüm Gülüşüne” adlı yeni şarkısıyla müzik dünyasına geri dönen Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, Bodrum’da tatil yapıyor.

Ünlü şarkıcı önceki gün Gündoğan’daki Casa Costa Hotel’de objektife takıldı. Yürük düzgün fiziği ve fit vücuduyla plajın en dikkat çeken ismi oldu. (Kamil SÜMER)

Plajın gözdesi oldu

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Sevmeden çok zor

Serenay Sarıkaya, başrolünü üstlendiği dizinin çekimlerinin Marmaris’te başlamasıyla yoğun bir tempoya girdi.

Ünlü oyuncu önceki gün uçakta çekilen yorgun bir karesini Instagram hesabının Hikâye bölümüne yükledi ve altına şu notu düştü: “Geceden sabaha 12 saat set. Sevmeden çok zor. İşim de işim.”

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Plajın gözdesi oldu

Firuze & Cezayir

Oktay Kaynarca yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”daki rol arkadaşı Pelin Akil’le sette çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafın hem siyah-beyaz hem de renkli halini Instagram’ına yükleyen ünlü oyuncu, “Firuze & Cezayir... Biz karar veremedik, fotoğrafın iki halini de koyduk. Sizce hangisi” diye takipçilerine sordu.

Plajın gözdesi oldu

Gülşen stili

Şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Gülşen önceki akşam Çeşme’de hayranlarıyla buluştu.

Jolly Joker Alaçatı’da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konserinden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Mini tulumunu altın sarısı çizmeleriyle tamamlayan Gülşen yine tarzıyla çok konuşuldu.

Plajın gözdesi oldu

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#Yasemin Yürük#Serenay Sarıkaya#Gülşen

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