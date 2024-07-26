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Ünlüler tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Melisa Döngel#Çağla Şıkel#Defne Samyeli
Ünlüler tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 08:57

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Kardeşler tatilde

Melisa Döngel ve kardeşi Elif Döngel önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında oyuncu Burak Sevinç’le görüntülendi.

Ünlüler tatilde

Keyifli sohbet sırasında kahkahalarıyla plajı inleten ekip, daha sonra birlikte denize girdi. (Kamil SÜMER)

Plaj eğlencesi

Oğullarıyla Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.

Ünlüler tatilde

Şişme deniz parkında yaklaşık 1 saat oğullarıyla oyun oynayan Şıkel ayakta durmakta zorlandı. Dengede durmaya çalışırken kahkahalara boğulan Şıkel, o keyifli anların ardından çocuklarıyla birlikte plajın restoranına geçti. (Deniz BOY)

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Arkadaşlarıyla buluştu

Defne Samyeli, Çeşme tatilinde görüntülendi. Önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, akşama doğru denize girdi.

Ünlüler tatilde

Yarım saat kadar yüzen Samyeli, arkadaşlarıyla suyun içinde sohbet ederken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Tatil stili

 Feyza Civelek arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Oyuncu, önceki gün aralarında meslektaşı Canan Ünal’ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir otelin plajındaydı.

Ünlüler tatilde

Plaj tarzıyla dikkat çeken Civelek, soğuk bulduğu denize girmedi, yalnızca ayaklarını suya sokmakla yetindi. (Kamil SÜMER)

 

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#Melisa Döngel#Çağla Şıkel#Defne Samyeli

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