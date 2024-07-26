Ünlüler tatilde

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Kardeşler tatilde
Melisa Döngel ve kardeşi Elif Döngel önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’un plajında oyuncu Burak Sevinç’le görüntülendi.
Keyifli sohbet sırasında kahkahalarıyla plajı inleten ekip, daha sonra birlikte denize girdi. (Kamil SÜMER)
Plaj eğlencesi
Oğullarıyla Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.
Şişme deniz parkında yaklaşık 1 saat oğullarıyla oyun oynayan Şıkel ayakta durmakta zorlandı. Dengede durmaya çalışırken kahkahalara boğulan Şıkel, o keyifli anların ardından çocuklarıyla birlikte plajın restoranına geçti. (Deniz BOY)
Arkadaşlarıyla buluştu
Defne Samyeli, Çeşme tatilinde görüntülendi. Önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, akşama doğru denize girdi.
Yarım saat kadar yüzen Samyeli, arkadaşlarıyla suyun içinde sohbet ederken objektife yansıdı. (Deniz BOY)
Tatil stili
Feyza Civelek arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Oyuncu, önceki gün aralarında meslektaşı Canan Ünal’ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Yalıkavak’taki bir otelin plajındaydı.
Plaj tarzıyla dikkat çeken Civelek, soğuk bulduğu denize girmedi, yalnızca ayaklarını suya sokmakla yetindi. (Kamil SÜMER)