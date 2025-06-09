Plaj romantizmi

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Sevgililer önceki gün Cennet Koyu’ndaki Bobo Beach’te görüntülendi.
Denize girmek yerine plajda romantik bir yürüyüşü tercih eden ikili, birbirini öpücüğe boğdu. (Tolga BOZDUMAN)
Sezonu açtı
Tatil sezonunu açan Hazal Subaşı, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına ekledi.
Ünlü oyuncunun “İyi yazlar” notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Yeni sevgili
Oyuncu Selin Türkmen, yeni sevgilisiyle Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülendi.
Çift, denize girerek serinledi. (Tolga BOZDUMAN)