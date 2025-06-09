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Plaj romantizmi

Güncelleme Tarihi:

#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Hazal Subaşı
Plaj romantizmi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 08:37

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Bodrum’da tatil yapıyor.

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Sevgililer önceki gün Cennet Koyu’ndaki Bobo Beach’te görüntülendi.

Plaj romantizmi

Denize girmek yerine plajda romantik bir yürüyüşü tercih eden ikili, birbirini öpücüğe boğdu. (Tolga BOZDUMAN)

Plaj romantizmi

Sezonu açtı

Tatil sezonunu açan Hazal Subaşı, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına ekledi.

Plaj romantizmi

Ünlü oyuncunun “İyi yazlar” notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Yeni sevgili

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Oyuncu Selin Türkmen, yeni sevgilisiyle Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülendi.

Plaj romantizmi

Çift, denize girerek serinledi. (Tolga  BOZDUMAN)

Plaj romantizmi

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#İlayda Alişan#Oğulcan Engin#Hazal Subaşı

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