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Plajlar podyuma döndü

Güncelleme Tarihi:

#İlayda Alişan#Berfu Yenenler#Irmak Ünal
Plajlar podyuma döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 08:34

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Çorum’dan Çeşme’ye

Geçen hafta kardeşi Elif Engin’in düğünü için Çorum’a giden Oğulcan Engin, merasimin ardından soluğu Çeşme’de aldı.

Plajlar podyuma döndü

Engin önceki gün sevgilisi İlayda Alişan ile The Beach of Momo’da görüntülendi. İkili, birlikte deniz keyfi yaptı. (Deniz BOY)

Bodrum tatili

Bodrum’da tatil yapan modacı Vanessa Sason ve işadamı Murat Kazancıoğlu önceki gün Cennet Koyu’nda objektife yansıdı.

Plajlar podyuma döndü

Sahilde vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte tekneye binerken görüntülendi. (Tolga BOZDUMAN)

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Değişimden korkmuyorum

2021 yılından bu yana Bali’de yaşayan Irmak Ünal, tatil için Endonezya’nın başka bir adasını; Gili Trawangan’ı tercih etti.

Plajlar podyuma döndü


Irmak Ünal, plaj pozlarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Dönüşümün kıyısında duruyorum. Karanlık gökyüzünün denizle buluştuğu yerde diz çöküyorum, artık değişimden korkmuyorum. Aynı anda hem daha yumuşak hem de daha güçlü oluyorum.”

Enerji depoluyor

 Yaz için hazırladığı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan Murat Boz, konserleri öncesinde Çeşme’de enerji depoluyor.

Plajlar podyuma döndü

Ünlü şarkıcı önceki gün plajda objektife yansıdı. Boz, fit görüntüsüyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Yazın değişmeyen adresi

Her yıl Çeşme’de sezonluk ev kiralayan Berfu-Eser Yenenler çifti bu yaz da aynı adreste tatil yapıyor.

Plajlar podyuma döndü

Alaçatı’da sezona start veren çift, önceki gün The Beach of Momo’da objektife takıldı. Gün boyunca plajda vakit geçiren Yenenler çifti, birlikte deniz keyfi yaparken görüntülendi. (Deniz BOY)

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Plajlar podyuma döndü

Dalgalar vazgeçirdi

Selen Görgüzel önceki gün Bodrum, Turgutreis’te bir otelin iskelesinde görüntülendi.

Plajlar podyuma döndü

Fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken Görgüzel, şezlongda güneşin tadını çıkardı. Şarkıcı, arkadaşıyla telefonda görüntülü konuşarak neşeli anlar da yaşadı. Kano yapmaya heveslenen Görgüzel, denizin dalgalı olması nedeniyle vazgeçti. (Tolga BOZDUMAN)

Plajlar podyuma döndü

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#İlayda Alişan#Berfu Yenenler#Irmak Ünal

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