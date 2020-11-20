Pınar Süer kimdir nereli kaç yaşında?

1994 yılında dünyaya gelen Pınar Süer 2012 senesinde katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında İlhan İrem’in Anlasana isimli şarkısını seslendirmiş ve jürilerin tamamının dönmesine sağlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu başarılı sanatçı aslen İzmir Karşıyaka doğumludur.

Pınar Süer ayrıca 2014 yılında X Factor Star Işığı isimli yarışma programındada boy göstermiştir. Bu yarışmada Grup Ahenk ile yer almış daha sonra gruptan ayrılmıştır.

Daha sonra seslendirdiği Gönül Dağı, Vay, Aşk Laftan Anlamazki, Aykırı Yollarına, Gün Gelir, Bahça Duvarından Aştım, Bu Benim Öyküm, Sen Gel Diyorsun, Oy Beni Vurun Vurun, Yürüdüm, Vurulmuşam Bir Yara, Beni İyi Sanıyorlar, Tik Tok, Üzülmedinmi, Oflaya Oflaya ve Pamuk Şeker gibi daha bir çok şarkısı ile büyük beğeni toplamıştır.