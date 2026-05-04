Pınar Sabancı: Şanslıyım ama prenses değilim, iki ayrı hayat yaşadım!

Klinik psikolog Pınar Sabancı, Gökhan Çınar’ın YouTube programı “Katarsis”e konuk oldu. Sabancı, toplumda kendisiyle ilgili oluşan “kusursuz hayat” algısına dair açıklamalarda bulundu. Sabancı, hayatının ayrıcalıklı yönleri olduğunu kabul ederken, bunun her şeyi açıklamadığını vurguladı: “Şanslı olduğumu biliyorum. Ama bu hayatımın hiç zor olmadığı anlamına gelmiyor. Dışarıdan görünenle içeride yaşananlar aynı değil.” Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: “O şansı elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama ‘Prenses miyim?’ derseniz, bana göre değilim. ‘Hayat, belli bir konuma geldiğiniz zaman arkasında sonsuz mutluluk var ve hiçbir acı size temas edemez’ demek isterdim. Ama üzgünüm, bu böyle değil. Hayat böyle değil. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Herkes bu kadar zorlu koşulların içindeyken kimsenin gözüne bir şey sokmak istemem. Ama ben de hiç dört dörtlük değilim.”

ANNELİK BENİ YUMUŞATTI

Üç çocuk annesi olan Pınar Sabancı, annelikle birlikte hayatındaki değişimi de paylaştı: “Annelik beni yumuşattı. Sevgimi sonuna kadar gösteren bir anneyim. Ama kendime karşı hâlâ çok acımasızım. Kendi içimde sürekli ‘daha iyisini yapmalısın’ diyen bir ses var.” Sabancı, zor dönemlerde hayal kurmanın kendisi için bir çıkış yolu olduğunu belirtti.

İKİ AYRI HAYAT YAŞADIM

Pınar Sabancı, hayatındaki en büyük kırılmasının babası Erdener Konca’nın geçirdiği sağlık problemiyle başladığını söyledi. Sabancı, bu dönemden sonra aile düzeninin tamamen değiştiğini ifade etti: “15 yaşıma kadar başka bir ailedeydim. Sevgi dolu, daha korunaklı bir hayat vardı. Sonra her şey değişti.” Bu değişimi “iki ayrı hayat” olarak tanımlayan Sabancı, çocukluk mutluluğu ile ergenlik sonrası sorumlulukların ayrıldığını belirtti. Ünlü isim, varlıklı bir ailede doğduğunu ancak babasının iş hayatında iflas yaşadığını söyledi. Sabancı, “Türkiye’de şimdi baktığım zaman belli bir soyadına sahibim. Doğduğumda da babam varlıklı bir adamdı. Ama iflası gördüm. Haczedilmiş bir evde de bulundum.”

BİR ÇİÇEKLE BAŞLAYAN İLİŞKİ

Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı’yla ilişkisinin sade bir şekilde başladığını söyledi: “Bir çiçek gönderdi. Arkadaşım ‘Onu aramaz mısın?’ dedi. Aradım ve sonra her şey başladı. Yaklaşık 20 yıldır beraberiz. Birlikte büyüdük.”