Pınar Kerimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Pınar Kerimoğlu ne iş yapıyor?

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Moda dünyasında dikkat çeken tasarımlara imza atan Pınar Kerimoğlu, iş hayatında hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi gören bir moda tasarımcıları arasında yer alıyor. 1984 İstanbul doğumlu olan Kerimoğlu, eğitimini jeoloji alanında tamamlamış, ancak modaya olan ilgisi nedeniyle bu sektörde kariyer yapmıştır. Tasarımlarını sunduğu mağazası ile tanınan Kerimoğlu, özgün stiliyle öne çıkıyor. Peki, Pınar Kerimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

PINAR KERİMOĞLU KİMDİR?

Pınar Kerimoğlu, 28 Mart 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi’nde jeoloji eğitimi aldıktan sonra bu alanda kariyer yapmaktan vazgeçmiş ve moda tasarımına yönelmiştir. Kendisini geliştirerek estetik, makyaj ve tasarım gibi çeşitli eğitimler alan Kerimoğlu, 2004 yılında katıldığı Show TV Süper Models yarışmasında derece elde etmiştir. Bu başarıyla televizyon dünyasında da tanınan Kerimoğlu, moda tasarımına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür​.

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PINAR KERİMOĞLU KARİYERİ

Pınar Kerimoğlu, 2018 yılında Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kendi tasarımlarını sunmaya başlamıştır. Swarovski taşlarla süslenen özgün kıyafetleri, her biri tek bir adet üretilerek yüksek kalite ve el emeği sunmaktadır. Seda Sayan, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi ünlülerle çalışan Kerimoğlu’nun tasarımları, Dubai, Hollanda ve Azerbaycan gibi ülkelerden de büyük ilgi görmektedir. 2021 yılında Dubai’de bir haute couture mağaza açarak uluslararası alanda da başarısını sürdürmüş olan Kerimoğlu, Türkiye’nin En Başarılı Kadın Girişimcileri Ödülü ve Dubai’nin En Başarılı Türk Tasarımcısı Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür.