Pınar Eliçe: Selülitim yok yazın çekebilirsiniz

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Sanatçı, gündemindeki projeler sorulunca “Bu yaz Anadolu turnesine çıkmış gibiyim. Geçen gün Gaziantep’teydik, oradan Şanlıurfa’ya geçtik. Eylülde de müzik eğlence programı yapacağım bir kanalda” dedi.
Eliçe, “Siz de birçok ünlü isim gibi Bodrum’da mı tatil yapacaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı:
“Ben Bodrum’u çok sevmiyorum. Tatilde özgürlüğümü ilan etmek istiyorum. Orada daha dikkatli olmak durumundayım. Salaş tatilleri seviyorum. Gazetecilere yakalanmakla ilgili bir korkum da yok. Yaza hazırım. 55 kiloyum, selülitim yok.”