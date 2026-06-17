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Pınar Eliçe: Selülitim yok yazın çekebilirsiniz

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Elice#Anadolu Turnesi#Müzik Eğlence Programı
Pınar Eliçe: Selülitim yok yazın çekebilirsiniz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 08:33

Pınar Eliçe önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife yansıdı.

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Sanatçı, gündemindeki projeler sorulunca “Bu yaz Anadolu turnesine çıkmış gibiyim. Geçen gün Gaziantep’teydik, oradan Şanlıurfa’ya geçtik. Eylülde de müzik eğlence programı yapacağım bir kanalda” dedi.

Pınar Eliçe: Selülitim yok yazın çekebilirsiniz

Eliçe, “Siz de birçok ünlü isim gibi Bodrum’da mı tatil yapacaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

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“Ben Bodrum’u çok sevmiyorum. Tatilde özgürlüğümü ilan etmek istiyorum. Orada daha dikkatli olmak durumundayım. Salaş tatilleri seviyorum. Gazetecilere yakalanmakla ilgili bir korkum da yok. Yaza hazırım. 55 kiloyum, selülitim yok.”

 

 

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#Pınar Elice#Anadolu Turnesi#Müzik Eğlence Programı

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