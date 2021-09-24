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Bir dönemin ünlü solistlerinden Pınar Eliçe, oryantal olarak başladığı sahne hayatında, solist olarak devam etmişti. Sonrasında daha sakin bir hayat tarzını seçen Eliçe, katıldığı sabah programında ekranlarda olmadığı süre içerisinde yaşadıklarını anlattı. Geçirdiği hastalıktan da bahseden Pınar Eliçe merak edildi. Peki, Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte, Pınar Eliçe'nin biyografisi..

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünya geldi. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan ünlü isim daha sonra solistliğe geçiş yaptı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.

1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile bir dönem ses getirdi.

Pınar Eliçe, 2002 yılında evlendiği Çetin Çapan 2007 yılında aldatıldığı gerekçesiyle boşandı. Bu evliliğinden bir kızı birde oğlu vardır. Televizyon dünyasında uzun süre dansları ve şarkıları ile gündemde kaldı.

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PINAR ELİÇE HASTALIĞI NEYDİ?

Katıldığı sabah programında geçirdiği hastalık hakkında bilinmeyenleri paylaşan Eliçe, geçirdiği zor günlerden sonra hayatının değerini anladığını ifade etti. “Cilt kanseri nedeniyle geçirdiğim operasyonda göğsüme 60 dikiş atıldı” diyen Pınar Eliçe, kendinden ve çocuklarından başka hiçbir şeyin önemli olmadığını, hayatından çoğu kişiyi çıkardığını söyledi.