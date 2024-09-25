×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Deniz#Paris#Hamile
Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 08:38

Pınar Deniz, marka yüzü olduğu markanın düzenlediği defilede dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumda yürüdü. 2 aylık hamile olan oyuncu, Paris’teki moda şovuna zarafetiyle damga vurdu.

Haberin Devamı

KADIN GÜCÜNE VURGU

Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L’Oréal Paris, açılış defilesini önceki akşam dünyaca ünlü opera binası Place de l’Opéra’da gerçekleştirdi.

Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda

Pınar Deniz, gösteri öncesi yapılan provalar sırasında Simone Ashley, Cara Delevingne ve Julia Wieniawa ile yan yana oturup sohbet etti.

Kadınların güçlenmesi, öz değerlerini fark etmeleri ve kız kardeşliği kutlamayı amaçlayan ve halka açık olarak düzenlenen ikonik ‘Le Défilé’de Türkiye’yi Pınar Deniz temsil etti.

Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda

Pınar Deniz, Oscar ödüllü Hollywood efsanesi Jane Fonda ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

ELİ GÖBEĞİNDE

Haberin Devamı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen defilede yer alan ünlü isimler arasında Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell, Cara Delevingne ve Aishwarya Rai de vardı. Baştan aşağı beyazlar içinde podyuma çıkan 2 aylık hamile Pınar Deniz, göbeğini tutarak yürüdü. Ünlü oyuncu yürürken, seyirciler ıslık ve alkışlarıyla beğenilerini gösterdi.

Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda

Eva Longoria, Jane Fonda, Kendall Jenner ve Camila Cabello görkemli şov öncesi objektiflere birlikte poz verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Deniz#Paris#Hamile

BAKMADAN GEÇME!