Pınar Deniz yıldızlarla aynı podyumda

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KADIN GÜCÜNE VURGU

Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L’Oréal Paris, açılış defilesini önceki akşam dünyaca ünlü opera binası Place de l’Opéra’da gerçekleştirdi.

Kadınların güçlenmesi, öz değerlerini fark etmeleri ve kız kardeşliği kutlamayı amaçlayan ve halka açık olarak düzenlenen ikonik ‘Le Défilé’de Türkiye’yi Pınar Deniz temsil etti.



Pınar Deniz, Oscar ödüllü Hollywood efsanesi Jane Fonda ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

ELİ GÖBEĞİNDE

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Bu yıl 7’ncisi düzenlenen defilede yer alan ünlü isimler arasında Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell, Cara Delevingne ve Aishwarya Rai de vardı. Baştan aşağı beyazlar içinde podyuma çıkan 2 aylık hamile Pınar Deniz, göbeğini tutarak yürüdü. Ünlü oyuncu yürürken, seyirciler ıslık ve alkışlarıyla beğenilerini gösterdi.