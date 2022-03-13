Pınar Deniz yeni işinde yıldız olacak

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Kanal D’nin pazar günleri ekrana gelen dizisi “Yargı”da avukat ‘Ceylin’i canlandıran Pınar Deniz’in “Star” adlı yapımın başrolünde yer alacağı öğrenildi. Çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan yapımın, ön hazırlıkları hız kazandı. Yakında okuma provalarına başlayacak olan Deniz’in partneri ise son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu. Yapımda Pınar Deniz, ünlü bir kadını canlandıracak. Uraz Kaygılaroğlu ise polis rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Güçlü kadını oynamak isterim



Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda yer alacağı projeleri seçerken karakterin yaşadıklarına dikkat ettiğini söylemişti: “Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim.”

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Gerilim yüklü bir bölüm

Bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek “Yargı”da ise Ilgaz ile Ceylin karşı karşıya gelecek. Çınar’ın üzerindeki baskı artarken, “Çınar bir itirafta bulunacak mı?” sorusu akıllarda soru işareti yaratacak. Tuğçe ise Fatih’in yanında Eren’in babası olduğunu itiraf ederken gerilim yükselecek. Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu dizide Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı yer alıyor.