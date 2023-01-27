Pınar Deniz: Sevgilimle gurur duyuyorum

Haberin Devamı

Oyuncu, dizisi kısa sürede final kararı alan sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilgili sorulara “Çok emek verilerek yapıldı o iş ama olmayınca olmuyor. Ben Kaan’ın ne kadar çalışkan bir oyuncu olduğunu biliyorum ve sevgilimle gurur duyuyorum” yanıtını verdi. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SENİNLE HER YER CENNET

Deniz Uğur eşi Erdinç Gülener’in doğum gününü Instagram’da duygusal bir paylaşımla kutladı: “Seninle olduğum her yer bana cennet. İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim.”

Haberin Devamı

'BENİ AFFET' DİYECEK

Buray, ünlü prodüktör Mert Demir ve genç şarkıcı Ceren Gündoğdu ile sürpriz bir projeye imza attı.

Buray, söz ve müziği Ceren Gündoğdu imzası taşıyan “Beni Affet” adlı eseri seslendirdi. Prodüktör koltuğunda Mert Demir’in oturduğu yeni şarkısıyla sevenlerine sürpriz yapan Buray, “Beni Affet”i ilk kez bugünkü Bostancı Gösteri Merkezi konserinde canlı olarak seslendirecek.

KÜBA'DA TATİLDE

Armağan Çağlayan, sağlığına kavuşmasını tatile çıkarak kutladı.

Armağan Çağlayan, Elif Çağlayan Başlı adlı arkadaşıyla Küba’ya gitti. Çağlayan, Küba’dan fotoğraflarını ise şu notla paylaştı: “Sizi Küba fotoğraflarıyla bayayım mı bir miktar.”

'YARIN SET VAR'

Tuba Ünsal önceki akşam Etiler’deki Beca adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Haberin Devamı

Ünsal, “Setten çıktım. Arkadaşlarımın yanına geldim. Eve geçiyorum şimdi. Yarın yine set var” dedi. Oyuncu, Berlin’den ev baktığına dair çıkan haberler hakkında ise konuşmak istemedi. (Sayit DURMAZ)

İÇİMDEKİ HAYVANSAL İÇGÜDÜ

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Ses tellerindeki yırtık nedeniyle bir süredir sahne alamayan şarkıcı, karelerini “İçimdeki hayvansal içgüdü” notuyla paylaştı.

MALDİVLER POZU

Ceren Hindistan, yaklaşık bir haftadır tatilde olduğu Maldivler’den çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Hindistan, son olarak ayna karşısındaki pozunu paylaştı. Oyuncu, taktığı ananas çantasıyla dikkat çekti. Hindistan, bikinili kareleriyle de beğeni topladı.