Pınar deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Pınar Deniz hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Pınar Deniz, Türk televizyon dünyasında son yıllarda dikkat çeken isimlerden biridir. 2014 yılında "Sil Baştan" dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Deniz, "Vatanım Sensin" ve "Yargı" gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla tanınmıştır. Peki, Pınar Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren İstanbul’da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Deniz, 2014 yılında "Sil Baştan" dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Lübnan kökenli bir aileden gelen Deniz, hem dizilerde hem de sinema projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

PINAR DENİZ KARİYERİ

Pınar Deniz, kariyerine "Sil Baştan" dizisi ile adım attıktan sonra 2016-2018 yılları arasında "Vatanım Sensin" dizisinde Yıldız karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Daha sonra "Aşk 101" ve "Yargı" dizilerinde başrol oynayarak kariyerinde önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca Netflix yapımı "Aşkın Kıyameti" ve "Aktris" gibi projelerde de yer almıştır.

Pınar Deniz Dizileri ve Filmleri