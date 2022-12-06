Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Açıklama geldi

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Oyuncu Pınar Deniz, eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift ilk kez birlikte gittikleri Melek Mosso konserinde görüntülendi. Yıldırım ve Deniz konseri izlemeye el ele giderek aşklarını ilan etti.

Gözden Kaçmasın Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım el ele! Sürpriz aşktan ilk görüntü Haberi görüntüle

İddialara göre, sosyal medya hesaplarında romantik fotoğraflar paylaşan çifte nazar değdi. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ani bir kararla yollarını ayırdı.

KAAN'DAN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından Kaan Yıldırım, Instagram sayfasında Pınar Deniz ile fotoğrafını paylaştı ve ayrılığı yalanladı.

"Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi"

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Kaan Yıldırım 4 Kasım'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış, Instagram sayfasında "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" mesajını paylaşmıştı.