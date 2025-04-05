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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım doğum sonrası ilk kez görüntülendi: Oğlumuzla çok keyifliyiz

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Fikret Hakan Yıldırım
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım doğum sonrası ilk kez görüntülendi: Oğlumuzla çok keyifliyiz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 09:20

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan’la ilk kez görüntülendi. Yıldırım, yorucu ama heyecanlı ve duygusal günler yaşadıklarını söyledi.

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ANNE İÇİN YORUCU

1 Nisan’da oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, önceki gün bebekleriyle birlikte Maslak’taki özel bir hastanedeydi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım doğum sonrası ilk kez görüntülendi: Oğlumuzla çok keyifliyiz

Basın mensuplarını geri çevirmeyen Kaan Yıldırım, bebeğiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş bu duyguyu. Allah isteyen herkese nasip etsin.”

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım doğum sonrası ilk kez görüntülendi: Oğlumuzla çok keyifliyiz

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AKIL, FİKİR SAHİBİ DEMEK

Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Kaan Yıldırım, neden ‘Fikret Hakan’ ismini seçtikleri sorulunca şöyle dedi: “Hakan benim babamın adı. Fikret’in de anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek.” Ünlü oyuncu, muhabirlerle sohbetinin ardından aracına binerek eşi ve oğluyla beraber hastaneden ayrıldı. Pınar Deniz ise soruları yanıtsız bıraktı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım doğum sonrası ilk kez görüntülendi: Oğlumuzla çok keyifliyiz



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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Fikret Hakan Yıldırım

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