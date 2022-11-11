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Pınar Deniz: Güçlü kadın hikâyeleri anlatmayı çok seviyorum

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#Pınar Deniz#Yargı#KANALD
Pınar Deniz: Güçlü kadın hikâyeleri anlatmayı çok seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:27

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, Brand Week İstanbul’da düzenlenen “Sokak tacizine karşı dur” adlı söyleşide konuşmacı oldu.

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Pınar Deniz marka yüzü olduğu L’Oréal Paris’in Zorlu PSM’de gerçekleşen Brand Week İstanbul kapsamında düzenlediği “Sokak tacizine karşı dur” adlı söyleşide konuşmacı oldu.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da güçlü, hırslı ve başarılı bir avukat olan Ceylin’e hayat veren ünlü oyuncu, “Yer aldığım projelerde gücünü keşfeden kadınlara hayat vermeyi ve güçlü kadın hikâyeleri anlatmayı çok seviyorum. Çünkü kendimizi keşfedip, her şeyi yapabilecek gücü içimizde bulduğumuzda bizden güzeli yok” diye konuştu.

BU HİS ÇOK DEĞERLİ

Sokak tacizine karşı farkındalık yaratmak amacıyla marka yüzü olduğu L’Oréal Paris’in eğitimlerine katılan Pınar Deniz, rol aldığı “Yargı” dizisinde konuyla ilgili sosyal mesajlar da verdi.

Ünlü oyuncu, “Kendi hayatımdan ayırdığım çok kısa bir zaman sayesinde pek çok kişinin kendini değersiz ve güvensiz hissetmesini sağlayacak bir olayın önüne geçebilirim gibi hissediyorum. Bu his çok değerli” dedi.

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Pınar Deniz: Güçlü kadın hikâyeleri anlatmayı çok seviyorum

BİZ BUNA DEĞERİZ

Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”nın geçen hafta pazar günü yayınlanan bölümünde yer alan sokak tacizine yönelik farkındalık sahnesi ses getirmişti. Dizide Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri sokakta bir kadını takip eden adamın dikkatini dağıtarak, kadının kaçmasını sağladı. Sokak tacizlerine karşı izleyicileri bilinçlendirmeyi amaçlayan ve farkındalık yaratan bu sahne sosyal medyada gündem oldu. O sahne hakkında da konuşan Pınar Deniz, “Tacize karşı 5D dediğimiz bir eğitim programı aldım. Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster. Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadının 10 dakikasını ayırıp bu dersi alması gerekir. Bunun hep birlikte önüne geçebileceğimize inanıyoruz ve diyorum ki; biz buna değeriz” dedi.

 

 

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#Pınar Deniz#Yargı#KANALD

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