Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Pınar Deniz en sevilen marka yüzü

#Pınar Deniz#KANAL D#Yargı
Pınar Deniz en sevilen marka yüzü

KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da Avukat Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz, Türkiye’nin en sevilen marka yüzü seçildi.

Haberin Devamı

XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Marketing Türkiye için ‘En Sevilen Marka Yüzleri’ adlı bir araştırma yaptı.

Bu çalışmada Deniz, yüzü olduğu çikolata markasıyla kadın oyuncular kategorisinde birinci oldu.

Yer aldığı projeler aracılığıyla farklı farklı rollerle izleyenlerin evlerine konuk olan Pınar Deniz, bu başarısıyla sosyal medyada da konuşuldu.

YENİ İŞİNDE YILDIZ OLACAK

Yargı”nın avukat ‘Ceylin’i Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu ile “Star” adlı projede başrolü paylaşacak. Deniz’in ünlü bir kadını canlandıracağı yapımda Kaygılaroğlu da polis rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Kanal D’nin pazar günleri ekrana gelen dizisi “Yargı”da avukat ‘Ceylin’i canlandıran Pınar Deniz’in “Star” adlı yapımın başrolünde yer alacağı öğrenildi. Çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan yapımın, ön hazırlıkları hız kazandı. Yakında okuma provalarına başlayacak olan Deniz’in partneri ise son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu. Yapımda Pınar Deniz, ünlü bir kadını canlandıracak. Uraz Kaygılaroğlu ise polis rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Güçlü kadını oynamak isterim

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda yer alacağı projeleri seçerken karakterin yaşadıklarına dikkat ettiğini söylemişti: “Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim.” 

Gözden Kaçmasın

Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan
#CANSU DERE#PINAR DENİZ
Dizilerin en güçlü kadınları: Asya Yılmaz ve Ceylin Erguvan!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Deniz#KANAL D#Yargı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud