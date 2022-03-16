Pınar Deniz en sevilen marka yüzü

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XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Marketing Türkiye için ‘En Sevilen Marka Yüzleri’ adlı bir araştırma yaptı.

Bu çalışmada Deniz, yüzü olduğu çikolata markasıyla kadın oyuncular kategorisinde birinci oldu.

Yer aldığı projeler aracılığıyla farklı farklı rollerle izleyenlerin evlerine konuk olan Pınar Deniz, bu başarısıyla sosyal medyada da konuşuldu.

YENİ İŞİNDE YILDIZ OLACAK

“Yargı”nın avukat ‘Ceylin’i Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu ile “Star” adlı projede başrolü paylaşacak. Deniz’in ünlü bir kadını canlandıracağı yapımda Kaygılaroğlu da polis rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Kanal D’nin pazar günleri ekrana gelen dizisi “Yargı”da avukat ‘Ceylin’i canlandıran Pınar Deniz’in “Star” adlı yapımın başrolünde yer alacağı öğrenildi. Çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan yapımın, ön hazırlıkları hız kazandı. Yakında okuma provalarına başlayacak olan Deniz’in partneri ise son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu. Yapımda Pınar Deniz, ünlü bir kadını canlandıracak. Uraz Kaygılaroğlu ise polis rolüyle hayranlarının karşısına çıkacak.

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Güçlü kadını oynamak isterim



Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda yer alacağı projeleri seçerken karakterin yaşadıklarına dikkat ettiğini söylemişti: “Kadını ezen projeleri reddediyorum. Gerekirse parasız kalmaya razıyım. Ben televizyonda güçlü kadını oynamak istiyorum. Televizyon toplumsal bir mesele. Şiddeti güzelleyen, destek çıkan işlerin içinde olmayacağım. Kendi kurallarımı böyle belirledim.”