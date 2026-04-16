Pınar Deniz: Aşk istedim eşimi buldum

PINAR Deniz, AB Talks adlı programda hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. 2024 yılında Kaan Yıldırım’la evlenen, bir yıl sonra da oğlu Fikret Hakan’ı kucağına alan ünlü oyuncu, eşiyle nasıl tanıştıklarını anlattı:

“Çok yorulduğum, artık iyi hissetmediğim bir dönemdeydim. Asosyal olduğum bir dönemde arkadaşımın doğum gününe gittim, o günün sabahında aile dizilimi için bir randevum vardı ve oradan çıktığımda, sevmek sevilmek istiyorum diye çok ağlamıştım, Kaan ile o gün tanıştım. Sevmek ve sevilmek istiyorum cümlesini kurduğumun akşamında eşimle tanıştım. Ve benim hayatımda gerçekten kendimi görebildiğim zamanlarda, söylediğim her şeyin olduğunu görüyorum.”

Pınar Deniz, “Evlilik kolay mı yoksa zor mu” sorusuna da yanıt verdi:



“Kiminle olduğuna bağlı, tartıştığında da farklı görüşlerde olsan da, hata da yapsan, karşındaki insanın seni anlayabilme durumu varsa bence evlilik harika bir yolculuk, birbirini büyütüyorsun. Ben hayatım boyunca kimseye omzumu yaslamadım, her şeyi kendim yaptım. Birine kendini bırakmak ne demek bilmiyordum, Kaan onu benden zorla aldı, ‘bu çok eril bir enerji’ dedi. O yükü benden aldığı için onunla olmak bana hayatta çok daha konforlu hissettiriyor. Bir ilişkide saygı en önemli şey. Her zaman o çerçevede kalmak bir ilişkiyi ayakta tutan şey diye düşünüyorum.”

Oğlu Fikret Hakan ’la olan ilişkisinden de bahseden Pınar Deniz “Canım oğlum, benim için çok şey anlamına geliyor, tanımlayamıyorum, çok yüksek bir sevgi var” diye konuştu.

Oyuncu “İyi bir anne misin” sorusuna da samimi bir yanıt verdi:

“İyi bir anne olmaya çalışıyorum, bazen fazla yaptığım şeyler oluyor bence. Onu bulmak için aslında terapiye başladım. Yardımcımız yoktu bizim. Fiko’ya Kaan ile bakıyoruz. Bazen çok sıkıştığım yerler oluyor. Kaan’la 4’üncü yılımız. İkimiz de alan seviyoruz. O üst katta kendi odasında takılır, ben kendi odamda, sonra buluşuruz.”

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu hayatında 'şükür dolu bir dönemde' olduğunu söyledi:

olduğunu söyledi:

“Şükür doluyum. Harika bir ailem ve oğlum var, işime geri döndüm.”

Bağ kurmakla derdim var

Pınar Deniz bağ kurmakta zorlandığını söyledi:



“Sorumluluk almayı seven, aynı zamanda sorumluluktan kaçan biriyim. Genel olarak bağ kurmakla ilgili derdim var. Bunu aşabilen tek kişi eşim oldu. Kendisinde hem şeytan tüyü var hem de çok derin biri. Hayatta partner olduğun insanla sanki yıllar öncesinden tanıyormuşum hissi vardır. Kaan’la onu yaşadım.”

Âşık olmadan dünya tatsız

Pınar Deniz “Aşk senin için ne ifade ediyor” sorusuna yanıt verdi:

“Âşık olmadan dünya çok tatsız bir yer oluyor benim için. Sevgilime duyduğum aşk çok yüksekti ve o benim eşim oldu, eşim olduktan sonra başka bir yere evrildi aşkım. Çocuğuma duyduğum aşka gelince; ben çocuğumu doğurdum, bana verdiklerinde hissettiğim aşk beni aynı zamanda çok yaraladı mesela. O yüzden lohusalığımın ilk 10 günü benim için çok zordu çünkü çok yüksek bir şey hissettim. O çok yüksek duygu aynı zamanda bana çok yüksek bir kaygı olarak sirayet etti. Ama ben hiç kimseye öyle yüksek, sağlıksız bir aşk hissetmedim.”