Pınar Deniz: Anne adayıyım, o haberlere bakamıyorum

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Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Pınar Deniz de vardı. Konseri ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz’le izleyen 3 aylık hamile oyuncu, bebeğiyle ilgili sorular üzerine “Erkek olacak, ismi henüz belli değil” dedi.

Deniz, Türkiye’yi sarsan ‘yenidoğan çetesi’ hakkındaki sorulara da şu yanıtı verdi: “Haberlerin içeriğine bakamıyorum, korkunç hissediyorum. Her gün kötü haberlerle uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım, artık bakamıyorum ve mutsuzum.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Nişantaşı'nda el ele

Berna Öztürk önceki gün sevgilisi Sunny Levi ile Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

El ele objektiflere takılan çift, basın mensuplarına gülerek poz verdi. Neşeli olduğu görülen sevgililer, Nişantaşı turu yaptı. (Deniz BOY)

Oğlumuza Aşil adını verdik

Metin Yıldız ile eşi Ceylan Yılmaz, doğduktan sonra 13 gün boyunca yoğun bakımda kalan bebeklerine nihayet kavuştu. Çift önceki gün sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilen oğullarını gezintiye çıkardıkları Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Yıldız, “Evladımız da 13 gün yoğun bakımda kaldı. Çok sağlıklı, çok güzel bakıldı, emin ellerdeydi. Allah bunun üzüntüsünü yaşayanlara sabırlar versin” dedi. Ceylan Yılmaz yoğun bakımda kaldığı on üç gün boyunca süt sağarak bebeklerine götürdüğünü ve anne sütünün mucizevi olduğunu belirtti. Çift, erkek bebeklerine mitolojide savaş tanrısı olarak bilinen Aşil ismini verdiklerini de söyledi. (Deniz BOY)

İstanbul’a geri taşınıyoruz

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Murat Başaran ve eşi Ayten Öztürk önceki gün Bebek’te görüntülendi. Güzel havayı değerlendirip Boğaz havası almaya geldiklerini belirten çift, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti.

Evlilik sonrası Antalya’ya yerleşen çift, İstanbul’a taşınma kararı aldıklarını söyledi. Başaran, son çalışması “Çoğu Gitti Azı Kaldı”nın YouTube’da 3 milyon dinlenmeyi geçtiğini belirtti. Başaran, “‘İnci Taneleri’ndeki Dilber’in oynadığı müzikler tarzında tam bir Ankara oyun havası şarkım geliyor” dedi. (Deniz BOY)