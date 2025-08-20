Pınar Altuğ'un yoga videosu olay oldu! 'Yağmur Bey kıskanmıyor mu?'

Haberin Devamı

Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Oyuncu çift, 2009'da 'Su' adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

'ÇOK DOĞRU BİR ADAMDAN ÇOCUK YAPMIŞIM'

Altuğ, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte "Kızım da aynı benim büyüdüğüm aile ortamında büyüyor. Şimdi fark ediyorum ki benim kocam, babam gibi bir adam. Bundan da çok mutluluk duyuyorum ve çok huzur buluyorum. Çok çok doğru bir adamdan çocuk yapmışım, her anlamda çok doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim." ifadelerini kullanmıştı.

'HAYATINI KAYBETTİ' HABERLERİNE TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde 'Hayatını kaybetti' haberleri çıkan ve tepki gösteren güzel oyuncu, "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası amaçlarının ne olduğunu bilmediğim bir sayfa benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair baya kurgulu haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım." demişti.

'YAĞMUR BEY KISKANMIYOR MU?'

Bu kez yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ yine gündeme geldi.

Bir takipçisi, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" diye sorması üzerine Altuğ, "Neden kıskansın ki!" şeklinde yanıt verdi. Bir başka yorumda ise, "Erkek spor hocanızın üstünde ve bu kadar yakın temas da olmanızdan diye soruyor herhalde" diyen takipçiye Altuğ, "Neye ya da nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii ki fikir, zikir meselesi... Gerçekten çok enteresansınız" karşılığını verdi.

'İLK DEFA GÖRDÜM'

Pınar Altuğ'un paylaşımına bir yorum da Yeliz Yeşilmen'den geldi. Yeşilmen "Bu tarz yogayı da ilk kez gördüm 'adı ne acaba çok ilginç bir şey' diyecektim. İçimde patladı vallahi" mesajını paylaştı.