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Pınar Altuğ'u çıldırttılar! 'Şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak'

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#Pınar Altuğ#Kelebek#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:12

Sosyal medya hesabının çalındığını duyuran Pınar Altuğ, kendisi adına mesajlar atılıp insanların dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

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Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yardımına koşan Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Paylaşımlarıyla yardım etmek isteyenleri ve depremzedeleri bir araya getiren Altuğ, Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu.

Takipçilerine 'özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin' şeklinde uyarıda bulunan Altuğ şunları söyledi:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık. Yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler"

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#Pınar Altuğ#Kelebek#Deprem

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