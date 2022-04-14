Pınar Altuğ'dan dikkat çeken açıklama: Güzel bir kadın gördüğümde eşime gösteririm!

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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir YouTube programına konuk oldu. Sohbet havasında süren programda, Altuğ'un verdiği cevaplar dikkat çekti.

Programın sunucusu Armağan Çağlayan, 'Sevgilinizle yemeğe çıktığınızda onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?' sorusunu sordu. İçten bir şekilde cevap veren Altuğ "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" dedi.

Konuşmasına devam eden güzel oyuncu, 'Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa normaldir. Geçen gün başımıza geldi. Bir restorana gittik kapının girişinde bir hanım masanın üstünde duruyordu. Biz özel olarak bakmaya gittik. Hakikatten ona bakmazsanız bir acayip. Zaten ‘bakılsın‘ diye yapılmış. Ben güzel bir kadın gördüğümde güzel bir adam gördüğümde kocama gösteririm de bakarım da' ifadelerini kullandı.

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BÜTÜN ŞİFRELERİNİ BİLİRİM

‘Eşinizin şifrelerini bilmeniz normal midir?’ soruna da cevap veren Altuğ, ‘Her şeyini bilirim asla açıp bakmam. Hiç bakmadım bugüne kadar. Aile içinde herkes şifreleri bilir ama kimse karıştırmaz’ dedi.