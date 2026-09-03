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Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Altıuğ#Sıla Türkoğlu#Nur Fettahoğlu
Pınar Altuğ köpeğiyle denizde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:49

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

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Yaz tatilini ailesiyle beraber tekneyle Ege sahillerini dolaşarak geçiren Pınar Altuğ, önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi.

Arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde köpeğini kucağına alıp denize girdi. (Deniz BOY)

Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

Nişanlılar mavi turda

Geçen hafta sonu aile arasında yapılan merasimle nişanlanan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, yüzükleri taktıktan hemen sonra tatile çıktı.

Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

Ünlü oyuncu, tekne tatilinde nişanlısıyla verdiği romantik pozları sosyal medya hesabına ekledi.

Kızıyla daldı

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Kızı Elisa Güzin’le birlikte tüplü dalış eğitimi alan Nur Fettahoğlu, su altına daldıkları anların görüntülerini Instagram’da “Eğitim şart” notuyla paylaşıp eğitmenlerine teşekkür etti.

Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

Dalış eğitmenleri de anne-kızı “En tatlı ve uyumlu dalış eşleri” ilan etti.

Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

 

 

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#Pınar Altıuğ#Sıla Türkoğlu#Nur Fettahoğlu

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