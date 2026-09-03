Pınar Altuğ köpeğiyle denizde

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Yaz tatilini ailesiyle beraber tekneyle Ege sahillerini dolaşarak geçiren Pınar Altuğ, önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi.



Arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde köpeğini kucağına alıp denize girdi. (Deniz BOY)

Nişanlılar mavi turda

Geçen hafta sonu aile arasında yapılan merasimle nişanlanan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, yüzükleri taktıktan hemen sonra tatile çıktı.

Ünlü oyuncu, tekne tatilinde nişanlısıyla verdiği romantik pozları sosyal medya hesabına ekledi.

Kızıyla daldı

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Kızı Elisa Güzin’le birlikte tüplü dalış eğitimi alan Nur Fettahoğlu, su altına daldıkları anların görüntülerini Instagram’da “Eğitim şart” notuyla paylaşıp eğitmenlerine teşekkür etti.

Dalış eğitmenleri de anne-kızı “En tatlı ve uyumlu dalış eşleri” ilan etti.