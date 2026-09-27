Petek Dinçöz: Nazara karşı haftada bir kendimi tuzluyorum!

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BENİM SAVAŞ ALANIM SAHNEM

Orhan Gencebay’ın “Dilenci” şarkısını okudunuz. Orhan Gencebay şarkısı söylemek sizde ayrı bir sorumluluk yarattı mı?

- Orhan Baba ve Sevim Abla benim her şeyim. Yaşayan efsanemiz Orhan Baba’nın eserini okumak çok gurur verici benim için. Herkes Petek Dinçöz’ü sevmek zorunda değil. Kimse beni sevmesin ama yaptığım işe saygı duyulmasını bekliyorum. Çünkü ben çok emek veriyorum ve çok çalışıyorum. Alkışlayanların da hepsi beni sevmiyor. Ama ben başarımla alkışlattıkça kendimi, haz duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Herkes “Petek pes etti, bıraktı bu işi” falan dedi. Bir dönem ara vermiştim ama bırakmadım. Şu anda yeni Petek’e yatırım yapıyorum. Nasıl ki müzik değişiyor, sound’lar değişiyor, dinleyici değişiyor; o seviyeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Yeni biri değilim; sadece yerimi biliyorum ve verdiğim o arayı iyi işler yaparak doldurmaya çalışıyorum. Orhan Baba’nın şarkısı da bunlardan biriydi. Okuması çok zor bir eser. Kimse beklemiyordu bu kadar güzel olacağını. O nedenle çok mutluyum. Şimdi yeni bir şarkımız geliyor.

Nasıl bir şarkı geliyor?

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- Hareketli, ters köşe bir şarkı olacak. Ekim ortası yayınlamayı planlıyoruz. Adı “Liste”, ilk kez açıklıyorum. Söz ve müzik Ezgi Ergül Gür’e ait. Aranjesini Suat Sakarya yaptı. Listeleri karıştırmaya geliyorum.

Yapay zekâ da sektörü karıştırdı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

- Yapay zekâyı ben asistanım olarak kullanıyorum. Kalkıp da topuklularla 3 saat sahne programı yapamayacağı için ben yapay zekâdan korkmuyorum.

“Alkışlayanların hepsi beni sevmiyor” dediniz. Sizi eleştirmeye hazır bir kitle mi var?

- Kimse yüzüme söylemiyor tabii. Birçok şey kulağıma geliyor. Ben yaptığım işle cevap veriyorum. Eskiden kafama çok takardım. “O da beni sevsin, bu da beni sevsin” diye diye kendimi harcamışım. Şimdi kimin ne dediği hiç umurumda değil. “Ben” merkezliyim, ben önemliyim.





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BENİM ATLATTIKLARIMI BAŞKASI YAŞASA BU İŞ YAPAMAZDI

Bu uyanışı ne zaman yaşadınız?

- Bayağı uzun bir zaman önce. Ama adımlarım hep yavaştır benim. Kendimi dinlerim, kendimle konuşmayı severim. Kendi kendimin psikoloğuyum. Benim atlattığım savaşları başkası yaşasa bu işi yapmazdı. Ama ben sahneye şarkı söyleyerek dönüşümü yaptım. Yani benim savaş alanım sahne.

Müziğe verdiğiniz aranın ardından çıktığınız ilk sahnede ne hissettiniz?

- Her sahnemde çok heyecanlanıyorum. Ben sahne öncesi hep dua ederim. Heyecanım çok büyüktü, çok özledim.

Tedirginlik oldu mu peki?

- Olmaz olur mu? Hâlâ var. Hele ki en son Bodrum sahneme Orhan Babam geldi, elim ayağım titredi. Bu röportajı yaparken de heyecanlanıyorum. Ama ben hislerimi belli edemiyorum. İçimde yaşıyorum. Sektörde dostum yok ama akıl aldığım çok insan var. Sanatçı büyüklerimden akıl alırım. Onun dışında büyük bir rekabet var. Yeni nesil de geldi, aralarında çok başarılı isimler var.

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MANİFEST’E BAKINCA ESKİ PETEK’İ GÖRÜYORUM

Kimleri beğeniyorsunuz?

- Oğlumdan dolayı rap dinliyorum. Blok3 başarılı mesela. Hem müzikal anlamda hem de ailesine bakıyor, örnek bir davranış. Çok takdir ediyorum. Semicenk’in de sesi çok güzel.

Manifest, Crush gibi grupları beğeniyor musunuz?

- Manifest çok başarılı. Onları izlerken benim ilk çıktığım zamanlardaki Petek’i görüyorum. Dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Sempatikler, sevecenler.

Yeni nesilden biriyle ya da bir grupla iş birliğine sıcak bakar mısınız?

- Tabii ki, neden olmasın? Ben kimsenin tacını almadım. Kendi tacımdan mutluyum. Sadece bu tacı parlatmam gerekiyordu. Şimdi güzel bir şekilde işimle ilgili güzel nokta atışlarıyla imzamı bırakmak istiyorum.

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SAHNEYİ DOLDURAN BİR KADINIM

Bir söyleşinizde “Yeni gelmedik, geri geldik” demişsiniz. Eski Petek’ten yeni Petek’e geçişte ne gibi farklılıklar göreceğiz?

- Ben tırmalaya tırmalaya bu noktaya geldim. Benim çıktığım dönemde sosyal medya yoktu. İşimiz daha zordu. Magazinde olmamız gerekiyordu. Ama şimdi bu yok. Şimdi artık yerimi biliyorum. Sahnede iddialıyım. Kendimi çok başarılı buluyorum. Sahneyi dolduran bir kadınım. Rock da okuyorum, pop da, Türk halk müziği de... Kendi dans şovumu yapıyorum. Kimseyle savaşa girmeden kendimle savaşıyorum.

Hak ettiğiniz değeri görmediğinizi düşündüğünüz oldu mu?

- Telefonumun hiç çalmadığı bir dönem oldu. Haksızlıklara uğradım. Fakat kendime “Sen işinle konuşularak bu zorlu dönemi atlatacaksın” dedim ve atlattım. Poligonda bir at düşün. Atlara gözlük takarlar, sağı solu görüp ürkmesin diye. Ben de bir at gibi hedefime koşuyorum.

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Siz hem gazino kültürünü yaşadınız hem de şu an dijital dönemi yaşıyorsunuz. Sizce starlık kavramı neye evrildi?

- Starlık yaşam biçimiyle alakalıdır. Bir defa alçakgönüllü ve yardımsever herkes gözümde stardır. Mesela Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Ajda Pekkan benim için star.





KADINLIĞIMI YAŞADIĞIM BİR DÖNEMDEYİM

Bir dönem “Foolish Casanova” şarkısıyla tüm Türkiye sizi konuştu. Bir daha İngilizce şarkı gelmedi sizden. O tarzı bırakıp assolistliğe geçmeyi neden tercih ettiniz?

- Sesim vardı. Ses olunca “Neden olmasın?” dedim. Sırf İngilizce değil, ben şu anda Yunanca da okuyorum, Farsça da, İtalyanca da... Hep yeniliyorum kendimi.

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Kadınlığımı yaşadığım bir dönemdeyim. Önceden zamanım hep kendimi ispat etmeye çalışmakla geçti. Şimdi başarılı bir kadının duyduğu hazla yaşıyorum.

BENİM EN BÜYÜK ELEŞTİRMENİM OĞLUM

Sahnedeki Petek evde nasıl? Evde de assolist mi?

- Hayatımda bana en büyük eleştirileri yapan oğlumdur. Acayip bir müzik kulağı var. Eleştirmenim o. Eşim her zaman destek zaten. Evdeyken mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Stresimi atıyorum.

Bakım sırlarınız neler?

- Rutin bakımlarım yok. Eski kafalıyım. Vücuduma zeytinyağımı sürerim. Elma sirkesiyle saç yıkarım. Kozmetikle aram yok.

Estetiğe karşı değilsiniz ama...

- Tabii ki değilim. Kadın aynaya baktığında kendini nasıl görmek istiyorsa öyle olmalı. Kadın para kazanmalı. Para kazandığı zaman kendine güveni gelir. Bu çok önemli bir şey. Devir öyle bir devir ki artık her şey çok daha zor. Herkesin bir alternatifi var. Benim yok tabii ki, o ayrı! İş konusundan bahsediyorum. Ama ben de bu noktaya çalışa çalışa geldim. Onlar da azmetsinler, çalışmayı bırakmasınlar. Ve ben kimseye güvenmemeyi öğrendim. Kimseye güvenmeyeceksin bu sektörde. Benim tek bir sırdaşım vardır; o da anneannem. Benim kapalı kutum.

Aşkta nasıl bir Petek var? Romantik mi?

- Yok ben soğuğum. Ben bütün cilvemi sahnede yaşıyorum. Nida benden daha romantik. Mıç mıç sevmem.

Peki aranızdaki aşkın tanımını nasıl yaparsınız?

- Bizimki çocukluk aşkı zaten. Kapanmamış, yarım kalan bir kitap vardı. Biz o kitaba yarısından başladık. O yüzden aşkın tarifi bence huzur, güven.

Anne olduktan sonra nasıl bir Petek çıktı ortaya?

- Annelik benim gözümü kararttı. Bana korkunç bir cesaret verdi. Belki de sahnelere dönmemin, tekrar “Hop bir dakika, ben buradayım!” dememin sebebi annelikti. Gelecek korkusu... Evladım benim kaygı sebebim.

NAZARA KARŞI FORMÜLÜM: HAFTADA BİR KENDİMİ TUZLUYORUM!

Siz temizlik hastasıymışsınız. Başka bilmediğimiz ne gibi yönleriniz var?

- Mutfak tezgahının üstünde bir şey gördüğüm zaman o gece uyuyamam. Mesela sahneden inmişim, eve gelmişim. Normalde hemen duşumu alıp dinlenmem lazım. Yok, ben hemen, hatta daha kostümümü çıkarmadan o tezgâhı temizleyebiliyorum. Onun haricinde koku takıntım var benim. Tazı gibi burnum var. Kulaklarım da çok keskindir. Dört masa ötede konuşulanı duyabilirim. O yüzden ağız şapırdatmasına tahammül edemem mesela. Yemek yerken mutlaka arkadan müzik açarım.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

- Aç yaşıyorum. Açım, açım, açım! İki öğün besleniyorum.

Nazara inanır mısınız?

- Ben çok inanırım ve çok da nazara geliyorum. Nazara karşı dua okuyorum. Bir de bana “Sirkeyle ve kaya tuzuyla yıkan” demişlerdi. Kaya tuzuyla haftada bir kendimi tuzluyorum!