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Pesketaryenlik nedir? Pesketaryen beslenme hakkında bilgiler...

#Pesketaryenlik#Pesketaryenlik Nedir#Pesketaryenlik Beslenme
Pesketaryenlik nedir Pesketaryen beslenme hakkında bilgiler...

Pesketaryen, genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir. Pesketaryen beslenmede katı kurallar yoktur. Mesela; haftada şu kadar balık tüket, şu kadar sebze diye bir kesinlik bulunmaz.

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Pescetarian sözcüğünün İtalyanca pesce ("balık") ve İngilizce "vegetarian" ("vejetaryen") sözcüklerinin birleşiminden türediği düşünülmektedir.

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez. Merriam-Webster sözlüğü pescetarian sözcüğünün kökenini 1993 yılına kadar götürmektedir ve tanımını "beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişi" şeklinde yapmaktadır

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