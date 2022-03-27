Pesketaryenlik nedir? Pesketaryen beslenme hakkında bilgiler...

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Pescetarian sözcüğünün İtalyanca pesce ("balık") ve İngilizce "vegetarian" ("vejetaryen") sözcüklerinin birleşiminden türediği düşünülmektedir.



Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez. Merriam-Webster sözlüğü pescetarian sözcüğünün kökenini 1993 yılına kadar götürmektedir ve tanımını "beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişi" şeklinde yapmaktadır