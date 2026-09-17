Pervaneler geliyor

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OKUMA PROVASI YAPILDI
Ata Demirer’in kaleme aldığı ve başrolünde yer alacağı BKM yapımı yeni sinema filmi “Pervaneler” için hazırlıklar tamamlanıyor.
Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği, 28 Eylül’de sete çıkacak filmin oyuncuları, önceki gün gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
8 OCAK’TA VİZYONDA
Kadrosunda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi’nin de yer aldığı “Pervaneler”, 8 Ocak 2027’de vizyona girecek.