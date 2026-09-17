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Pervaneler geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Ata Demirer#Pervaneler#Hakan Algül
Pervaneler geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Ata Demirer’in yeni sinema filmi “Pervaneler” 28 Eylül’de sete çıkıyor. Film ekibi, çekimler öncesinde ilk kez okuma provasında bir araya geldi.

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OKUMA PROVASI YAPILDI

 Ata Demirer’in kaleme aldığı ve başrolünde yer alacağı BKM yapımı yeni sinema filmi “Pervaneler” için hazırlıklar tamamlanıyor.

Pervaneler geliyor

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği, 28 Eylül’de sete çıkacak filmin oyuncuları, önceki gün gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Pervaneler geliyor

8 OCAK’TA VİZYONDA

Kadrosunda Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi’nin de yer aldığı “Pervaneler”, 8 Ocak 2027’de vizyona girecek.

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Pervaneler geliyor

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#Ata Demirer#Pervaneler#Hakan Algül

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