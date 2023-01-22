Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

Haberin Devamı

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi. Uzun zamandır Melis Ketenci ile aşk yaşayan Savaş Zafer çok konuşulan bir törenle dünyaevine girdi.

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu.

Aile ve yakın dostlarının katıldığı düğüne ünlü isimler de katıldı. İkilinin renkli kareleri sosyal medya paylaşıldı.

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI!

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın aşkı öyle büyüktü ki onları sadece ölüm ayırabildi. Ya da belki de "ölüm bile ayıramadı" demek daha doğru. İşte bu büyük aşkın öyküsü.

Haberin Devamı

Perihan Savaş; tiyatro yaptığı için okulda herkesin tanıdığı popüler bir öğrenciydi. Onun bir üst sınıfında okuyan Yılmaz Zafer de Savaş'ın gizli hayranlarından.

Aradan yıllar geçti, bir gün İstanbul'da sanatçılar arasında popüler olan bir barda karşılaştılar. Bir yıl sonra da 'Bir Daha Umut' adlı filmde birlikte rol aldılar.

Çift 1987 yılında evlendi. Hem meslek hem de özel hayatları mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki o beklenmedik olay gerçekleşene kadar.

Yılmaz Zafer; 1994 yılında bir kalp krizi geçirdi. Henüz 38 yaşındaydı. Hayata geri döndü. Ama geçirdiği kriz yüzünden beyni zarar görmüştü.

Savaş büyük aşkını kurtarmak için çok çabaladı, çok mücadele verdi. Ama başaramadı. Yılmaz Zafer 1995 yılında çok sevdiği eşini ve kendisini daha yakından tanıyamayacak olan oğlunu geride bırakıp hayata veda etti.

Çiftin oğlu Savaş babasıyla vakit geçirme fırsatı bulamadı.

Haberin Devamı

Ama Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer'i hiç unutmadı. Bir daha nikah masasına oturmayan Perihan Savaş eşinin doğum ve ölüm yıldönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu en son yaptığı paylaşımda '27 yıl sensiz çok zor' ifadelerini kullanmıştı.