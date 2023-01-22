Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Perihan Savaş#Savaş Zafer#Melis Ketenci
Perihan Savaşın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 13:13

Ünlü sanatçı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, evlendi. Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen düğünde Savaş Zafer, Melis Ketenci ile nikah masasına oturdu.

Haberin Devamı

Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'i evlendirdi. Uzun zamandır Melis Ketenci ile aşk yaşayan Savaş Zafer çok konuşulan bir törenle dünyaevine girdi.

Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu.

Aile ve yakın dostlarının katıldığı düğüne ünlü isimler de katıldı. İkilinin renkli kareleri sosyal medya paylaşıldı.

Perihan Savaşın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci evlendi

ÖLÜM BİLE AYIRAMADI! 

Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın aşkı öyle büyüktü ki onları sadece ölüm ayırabildi. Ya da belki de "ölüm bile ayıramadı" demek daha doğru. İşte bu büyük aşkın öyküsü.

Haberin Devamı

Perihan Savaş; tiyatro yaptığı için okulda herkesin tanıdığı popüler bir öğrenciydi. Onun bir üst sınıfında okuyan Yılmaz Zafer de Savaş'ın gizli hayranlarından.

Aradan yıllar geçti, bir gün İstanbul'da sanatçılar arasında popüler olan bir barda karşılaştılar. Bir yıl sonra da 'Bir Daha Umut' adlı filmde birlikte rol aldılar.

Çift 1987 yılında evlendi. Hem meslek hem de özel hayatları mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki o beklenmedik olay gerçekleşene kadar.

Yılmaz Zafer; 1994 yılında bir kalp krizi geçirdi. Henüz 38 yaşındaydı. Hayata geri döndü. Ama geçirdiği kriz yüzünden beyni zarar görmüştü.

Savaş büyük aşkını kurtarmak için çok çabaladı, çok mücadele verdi. Ama başaramadı. Yılmaz Zafer 1995 yılında çok sevdiği eşini ve kendisini daha yakından tanıyamayacak olan oğlunu geride bırakıp hayata veda etti.

Çiftin oğlu Savaş babasıyla vakit geçirme fırsatı bulamadı.

Haberin Devamı

Ama Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer'i hiç unutmadı. Bir daha nikah masasına oturmayan Perihan Savaş eşinin doğum ve ölüm yıldönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu en son yaptığı paylaşımda '27 yıl sensiz çok zor' ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Perihan Savaş#Savaş Zafer#Melis Ketenci

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı