Pelin Karahan sezonu açtı

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Pembe bikinisi ve fit haliyle dikkat çeken Karahan bir süre şezlongunda uzandı. Ancak sıcak havaya daha fazla dayanamayarak denize girmeye karar verdi. İskelenin merdiveninde hayranlarıyla sohbet eden oyuncu daha sonra Bodrum’un serin sularının keyfini çıkardı. (Kamil SÜMER)

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Sevgilisini öpmeye doyamadı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, influencer sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Çeşme’de tatil yapıyor. Çift önceki gün Çeşme Before Sunset Beach’te görüntülendi.

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Güneşlenmeyi tercih eden Sibil Çetinkaya, denizden çıkan sevgilisini kumsala inerek karşıladı. Özyıldız’a sarılarak öpen Çetinkaya onunla birlikte şezlonguna geri döndü. (Deniz BOY)

Bodrum-Çeşme hattında mekik dokuyacak

Survivor All Star’ın bu sene en çok konuşulan yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yaz sezonunu Çeşme’de açtı.

Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülenen Kalaycıoğlu, fit fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Bu yaz Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacağını belirten genç şarkıcı, sahne programlarının olduğunu söyledi. (Deniz BOY)

Tek başına yüzdü

Eski futbolcu Tümer Metin, bu yıl da sezonu Dalyan The Beach Of Momo’da açtı.

Metin, arkadaşlarıyla uzun süre sohbet ettikten sonra kendisini serin sulara bıraktı. Tek başına yüzen Tümer Metin, daha sonra restorana çıkarak yemek yedi. (Deniz BOY)

Yapıcı Ailesi Bodrum'da

Necmi Yapıcı kendisi gibi oyuncu eşi Nihan Yapıcı ile önceki gün Bodrum, Ortakent’teydi.

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Ünlü oyuncuya, yönetmen oğlu Emre Yapıcı ve sevgilisi eşlik etti. Birlikte denize giren Yapıcı ailesinin keyifli hallere objektiflere yansıdı. Sürekli birbirleriyle şakalaşan çiftler tatilin tadını doyasıya çıkardılar. (Kamil SÜMER)