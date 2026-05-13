Pelin Karahan sessizliğini bozdu: Biz çok güzel boşandık!

DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz nisan ayında anlaşmalı olarak yollarını ayıran çift, boşanmanın ardından yaptıkları ortak açıklamada evliliklerini sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını duyurmuştu. İki çocuk sahibi olan çiftin ayrılığıyla ilgili ortaya atılan “ihanet” iddiaları ise uzun süre gündemde kalmıştı.

Sessizliğini bozan Pelin Karahan, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, “İhanet iddiaları yalan haber. Bizim başka sebeplerimiz vardı” diyerek ayrılığın perde arkasına dair açıklamada bulundu.

ÇOK GÜZEL AYRILDIK

12 yıllık evliliklerinde zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşadıklarını söyleyen Karahan, ayrılık sürecini olgunlukla yönettiklerini ifade etti. “Biz çok güzel ayrıldık. Birlikte boşanmaya gittik, birlikte eve döndük. Hâlâ her gün konuşuyoruz” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, eski eşiyle bağlarının tamamen kopmadığını vurguladı.

HALA EN İYİ ARKADAŞIM

Çocukları için iletişimlerini güçlü tutmaya devam ettiklerini belirten Pelin Karahan, Bedri Güntay için “Hâlâ en iyi arkadaşlarımdan biri. Çocuklarımın babası sonuçta” ifadelerini kullandı. Karahan’ın “Biz aile kavramını karı-kocalı bozduk” sözleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.