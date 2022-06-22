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Pelin Elitez: Ufuk Yıldıran, nafaka vermemek için bize dava açtı!

#Pelin Elitez#Ufuk Yıldırım#Beyaz Magazin
Pelin Elitez: Ufuk Yıldıran, nafaka vermemek için bize dava açtı

90’ların ünlü müzisyeni Ufuk Yıldırım’ın eski eşi Pelin Elitez dün “Beyaz Magazin” programına konuk oldu.

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Elitez, 2016 yılındaki boşanma nedenini öfke kontrolü ve psikolojik şiddet olarak açıkladı:

“Tek celsede boşandık ve hiçbir şey talep etmedim. Kızıma 2016’dan beri sadece bin 500 lira ödüyor. 2019 yılında nafaka artırımı davası açtım. O da bana nafaka kaldırma davası ile döndü. Çocuğunun nafakasını ödememek için ardı arkası kesilmeyen icra ve hakaret davalarıyla bana yıldırma politikası uyguladı. Ufuk Bey, devlet sanatçısı ve düzenli geliri var. Ama malvarlığını bulamıyoruz.”

Pelin Elitez: Ufuk Yıldıran, nafaka vermemek için bize dava açtı

Elitez, eski eşinin geçen aylarda Florida’da yeniden nikâh masasına oturduğunu da dile getirdi ve ekledi: “Kızım Armin’in şu an tek hissettiği şey korku. Babasından korkuyor. Ufuk Bey’le konuşamıyoruz. Çünkü hakaret ediyor. Anne olarak tek derdim çocuğunu görmesi.”

 

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#Pelin Elitez#Ufuk Yıldırım#Beyaz Magazin

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