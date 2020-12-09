Pelin Buzluk kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Pelin Buzluk’un hayatıyla ilgili merak konusu oldu. Pelin Buzluk, eserleriyle Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü, Selçuk Baran Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı ödüllerine layık görülmüştü. İşte Pelin Buzluk’un biyografisi…
Pelin Buzluk, 1984 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’ne girdi. 2008’de lisans eğitimini tamamladı. Öykü ve yazıları 2002’den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.
Pelin Buzluk Eserleri
Deli Bal, Varlık Yayınları, Öykü (2010)
Kanatları Ölü Açıklığında, Can Yayınları, Öykü (2012)
En Eski Yüz, İletişim Yayınları, Öykü (2016)
Pelin Buzluk Ödülleri
2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü
2014 Selçuk Baran Öykü Ödülü
2017 Sait Faik Hikâye Armağanı
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