Pelin Batu tehdit eden eşinden şikayetçi oldu

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Eski Roma Büyükelçisi merhum diplomat İnal Batu’nun kızı Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelmişti. İddiaya göre Macit Bitargil, evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguluyordu. Pelin Batu’ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

PSİKOLOJİK BASKI VE FİZİKSEL ŞİDDET

Pelin Batu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına girdi. İstanbul Aile Mahkemesi Pelin Batu’nun iddiaları üzerine Macit Bitargil hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldı.

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Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil ise, iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Macit Bitargil’in korunma kararına itirazını reddetti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Pelin Batu, korunma kararının ardından eşi Macit Bitargil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Macit Bitargil’in müvekkiline yönelik sürekli tehdit içerikli mesajlar yazdığını dilekçesinde belirten Pelin Batu’nun avukatı Cenk Akdoğan, “Macit Bitargil, ‘Bundan sonra sakinlik yok! Sen göreceksin, sadece bekle’, ‘Seninle hesaplaşacağız, bekle’, ‘Allah senin de ailenin de belasını versin. Göreceksiniz siz’ şeklinde müvekkili tehdit etmiştir. Sürekli müvekkili tehdit ederek huzur ve sükûnunu bozan Macit Bitargil’den şikâyetçiyiz” dedi.