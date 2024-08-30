Pelin Akil o haberlere isyan etti: Bu dijital dolandırıcılık

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Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti...

Pelin Akil, önceki akşam bir markanın lansmanına katıldı.

'BU DİJİTAL DOLANDIRICILIK'

Daha önce birçok kez boşanma iddialarıyla gündeme gelen çiftten Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile ayrılacaklarına dair çıkan haberlerle ilgili konuştu:

“Pelin Akil boşanma haberini doğruladı diyorlar ve tıklanma alıyorlar. Bu bence dijital dolandırıcılık. Ama ben dolandırılmam.”

'ŞUANDA BOŞANMA YOK'

Pelin Akil geçtiğimiz mayıs ayında gittiği bir mekan çıkışı görüntülenmiş, ünlü oyuncu muhabirlerin 'sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu da konuşuluyor' sözleriyle gerilmişti:

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"Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şuanda yok. Her şey yolunda..."