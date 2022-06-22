Pelin Akil isyan etti: Eleştiri ve hakaret ayrılmalı

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Oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret eden takipçisini mahkemeye verdiğini açıkladı:

“İlk kez bir takipçime dava açtım. Şu anda da süreç devam ediyor. Her şeyi söyleyebileceğini zanneden insanlar olabiliyor. Özellikle sosyal medyadakilere klavye delikanlısı deniliyor. Dava sürecine girildiği zaman çok büyük cezalar var. Eleştiri ve hakareti ayırabilmemiz gerek. Çok sık hakarete maruz kalmıyorum ama yaşadığım zaman da onun cezasını alması gerektiğini düşünüyorum.”

Akil ayrıca eşi Anıl Altan’ın sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımları esprili bir şekilde eleştirdi: “Bazen çok saçmalıyor, ‘ne gerek var ki’ diye düşünüyorum. Evde de tatlı atışmalarımız vardır, şakalaşırız.”