Pelin Akil ayrılık iddialarına verdiği cevapla kafaları karıştırdı!

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Eşi Anıl Altan’la bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu “Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler çok sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor” dedi. Akil “Herhangi bir sorun yok mu aranızda?” sorusuna ise yanıt vermedi. (Sayit DURMAZ)

Her şey yolunda

Evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatan Mustafa Sandal ve Melis Sandal, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken çift, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Sandal çifti haklarında çıkan ayrılık haberlerini ise yanıtlamak istemedi: “Arkadaşlar sadece alışverişe geldik. Gördüğünüz üzere her şey yolunda.”

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Evlilik düşünmüyoruz

Kaan Taşaner önceki gün sevgilisi Seray Dura ile Vadistanbul’da görüntülendi. Oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkındaki “Şubat ayı bizim için çok özel. Sevgilimin ve yakın arkadaşlarımın doğum günleri bu aya denk geliyor” dedi. Taşaner, “Evlilik düşünceniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şu anda evlilik gibi bir düşüncemiz yok.”

‘Efsane’yle Milano buluşması

Boran Kuzum, Zegna markasının özel davetlisi olarak İtalya’ya gitti. Oyuncu markanın Milano’da düzenlediği yeni koleksiyon defilesini dünyaca ünlü isimlerle birlikte izledi.

Defileyi izleyenler arasında “Hannibal” ve “Doctor Strange” gibi başarılı yapımlarda rol alan Danimarkalı yıldız Mads Mikkelsen de vardı. Kuzum dünyaca ünlü oyuncuyla çektirdiği hatıra pozunu sosyal medya hesabında “Efsane” notuyla paylaştı.

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Tokyo’da klip çekti

Hande Yener, Lil Zey’le düet yaptığı yeni şarkısı “Sahipsiz”in klibi için Japonya’ya gitti.

Hande Yener ve Lil Zey, Melih Kun yönetmenliğinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da klip için kamera karşısına geçti. Hande Yener klip çekiminden renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Kolombiya pozları

Eda Taşpınar adını sakladığı gizemli sevgilisiyle Kolombiya tatiline devam ediyor. Taşpınar önceki gün sahilde çekilen bu karesini Instagram sayfasına yükledi. Taşpınar’ın yine düzgün fiziğini gözler önüne serdiği bu kareye takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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