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Pelin Akil Altan'a sosyal medyadan hakaret eden şahsa para cezası

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#Pelin Akil Altan#Instagram#Ceza
Pelin Akil Altana sosyal medyadan hakaret eden şahsa para cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 11:06

 Ünlü oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Habip B., “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Oyuncu Pelin Akil Altan'ın, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Tarafların uzlaşmadığını kaydeden savcılık, Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

“Mesajları ben atmadım” diyerek kendini savundu
Basit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

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Sanığa para cezası
Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi. Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

“Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte”
Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.

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#Pelin Akil Altan#Instagram#Ceza

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