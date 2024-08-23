Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti! 'Bir sakatlık yok'

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Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Doktoruyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

‘EŞİM GAYET İYİ VE SAĞLIKLI’

Çıkan haberlerin ardından oyucunun eşi Çilem Açıkalın, "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.

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‘KONUŞMAM VE YÜRÜMEMDE SIKINTI YOK’

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, bu kez doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçti.

Açıkalın videoda "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanırken; doktoru da "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" dedi.