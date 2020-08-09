Pedro De Noronha kimdir nereli ve ne iş yapıyor?
Pedro De Noronha, son günlerde Tülin Şahin'in sözleri sonrasında araştırılan isim olmaya başladı. Pedro De Noronha'dan bir kız çocuğu sahibi olan Tülin Şahin, baskılara dayanamayarak ilişkisini sonlandırma kararı aldığını ifade etti. Peki, Pedro De Noronha kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, merakla araştırılan Pedro De Noronha'nın biyografisi ve ne iş yaptığı hakkında detaylı bilgiler
Pedro De Noronha 1977 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Católica Portuguesa Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Merrill Lynch isimli firmada 2000-2003 yılları arasında görev alan Pedro De Noronha, daha sonra uluslararası finans kuruluşu JP Morgan'da 4 yıl boyunca Başkan Vekili olarak Avrupa Özel Durumlar Portföyünü yönetti. 2007 yılından bu yana ise Noster Capital isimli şirketin sahibi olarak faaliyetini sürdürüyor.
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