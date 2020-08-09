Pedro De Noronha kimdir nereli ve ne iş yapıyor?

Pedro De Noronha 1977 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Católica Portuguesa Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Merrill Lynch isimli firmada 2000-2003 yılları arasında görev alan Pedro De Noronha, daha sonra uluslararası finans kuruluşu JP Morgan'da 4 yıl boyunca Başkan Vekili olarak Avrupa Özel Durumlar Portföyünü yönetti. 2007 yılından bu yana ise Noster Capital isimli şirketin sahibi olarak faaliyetini sürdürüyor.