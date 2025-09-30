Patronundan Güllü'nün kızıyla ilgili şoke eden iddialar: Yıllardır annesini suçluyordu

Haberin Devamı

Kızı ve oğlunun ifadesinin alınmasının ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan yeni iddialar geldi.

Güllü'nün hayatını kaybettiği görüntülerinin tamamının ortaya çıkmasının ardından Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlanan Ferdi Aydın'dan kızı Tuyan Ülkem ile ilgili çok konuşulacak sözler geldi.

Tuyan Ülkem'in çevresine 'annemi öldürmek istiyorum' dediğini iddia etti.

İşte Ferdi Aydın'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim, Güllü abla konuşuyordu. Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek. Sonra da hep beraber düştü diyorlar. Tabii dinlediklerimiz doğruysa. Bunun gerçeği emniyette ortaya çıkacak.

"GÜLLÜ'YÜ ÇİĞDEM BIÇAKLADI"

Hayatın akışına göre sinirle attıklarını düşünüyorum. Tasarlayarak attıklarını düşünüyorum. Ben dün bir gizli tanık dinlettirdim. Gizli tanığa 'neden söyledin' diyenler olmuş. Beni dün biri aradı, Fethiye'de iş yeri işletiyor, garsonun annesi aradı. Bizim yanımızda Güllü hanımı Deniz (Çiğdem) bıçakladı dedi.

EVDE KAÇ KİŞİ VAR?

Üç ya da dört kişi var. Sultan hanım var bir, Güllü'nün kızı, asistanı üç, bir de yan odadan çıkan dördüncü bir erkek var. Belki bunları hepsini önceden planlamışlardı. Ortada bölünmüş bir aile var. Güllü hanımı kasteden bir şahıs var.

"ANNESİNİ SUÇLUYORDU"

Güllü hanımın kızı birçok kişiye şunu anlatmış: Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde.

ÇİĞDEM'İN YAKINI ARADI

Çiğdem'in yakınlarından biri aradı. Biz vicdan azabından kafamızı yastığa koyamıyoruz dediler. Çiğdem bir gün önce arkadaşını aramış demiş ki tekrar Güllü ile barıştım. Güllü ablanın boyu 1.62'ydi. Pencere 70 cm neredeyse kadının göbek deliğine geliyor. Parkeler ahşap değil. Güllü hanımın kızı ve arkadaşı cep telefonuyla kaçıyorlar.

