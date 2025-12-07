Pascal Nouma: Kanserden sonra her gün için şükrediyorum

×
Beşiktaş’ın bir dönemine damga vuran Fransız futbolcu Pascal Nouma, katıldığı programda Türkiye’ye bağlılığını anlattı: “Fransa’da doğdum ama Beşiktaş beni Türkiye’ye getirdi ve ben bir daha geri gitmedim. Türkiye’de ölmek istiyorum.”

Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile olan ilişkisini anlatan eski fubolcu “Stada geldiğim gün, ‘Ne haber evlat?’ dedi.

Bana evlat demesi, orada anladım ne kadar büyük biri olduğunu. Ne zaman öldüğünü duydum, kanım çekildi. Kendimi babam ölmüş gibi hissettim. Bence bütün Türkiye de öyle hissetti” diye konuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra yaşamını ülkemizde sürdüren Nouma, Türkiye’ye bağlılığını şöyle özetledi:

“Fransa’da doğdum ama Beşiktaş beni Türkiye’ye getirdi ve ben bir daha geri gitmedim. 53 yaşındayım; hayatımın büyük kısmı artık burada geçti. Türkiye’de yaşıyorum, Türkiye’de ölmek istiyorum. Beşiktaşlıyım, İstanbulluyum ve bu ülkeyi çok seviyorum.”

İDOLÜM ATATÜRK VE SÜLEYMAN SEBA 

Pascal Nouma programda idollerini de açıkladı. “Benim Fransa’da idolüm yok; Türkiye’deki idolüm Atatürk ve Süleyman Seba” diyen Pascal Nouma sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk’ün fotoğraflarını gördüm, ‘Bu adam kim?’ dedim ve okumaya başladım. O dönemde ne nükleer silah var ne büyük teknoloji. Sadece atlar, askerler. Bu şartlarda ülkeyi kurtarmış. Bir de inanılmaz şık. Kıyafetleri bugün bile moda haftasında yürür gibi. Vizyonu, karizması, gücü. Benim için ikisi de karakter ve duruş demek.”

Kanserden sonra her gün için şükrediyorum

2003 yılında kas kanseriyle mücadele eden Pascal Nouma “2003’te kas kanseri oldum. Kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Doktorlar, ‘Bu kanserde yüzde 98 insan ölüyor, yüzde 2 yaşıyor’ dedi. Ben o yüzde 2’lik taraftayım. Kanserden sonra hayatım daha güzel oldu. Hayatın değerini anladım. Her gün için şükrediyorum” dedi.

 

