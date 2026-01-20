Paris Hilton'dan Hande Erçel'e tam not

Haberin Devamı

Kırmızı halının yıldızı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards bu yıl yine görkemli görüntülere sahne oldu. Türkiye’den Hande Erçel de geceye katılan isimler arasındaydı. Lübnanlı modacı Elie Saab tasarımı bir kıyafet giyen ünlü oyuncu, gecenin en şık isimlerindendi. Kırmızı halıda yoğun ilgi gören Hande Erçel’in kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Kalp emojisi koydu

Törenin ardından Joy Awards gecesine ait kareleri kendi sosyal medya hesabına yükleyen Hande Erçel’in paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına yalnızca hayranlarından değil, dünya çapında tanınan bir isimden de yorum geldi. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Hande Erçel’in paylaşımlarını beğenerek kalp emojili bir yorum yaptı.