Paris’te yardım gecesi

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TÜM Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için harekete geçti.

İki yıldız isim, depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizde yaşanan iki büyük depremde hayatı etkilenen milyonlarca çocuk için Paris’te bir yardım gecesi düzenleniyor. Fransız sanatçıların katılımıyla. Ve bu geceye Fırat Çelik ile ben ev sahipliği yapıyoruz. 3 Nisan’da La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak” ifadelerine yer verdi.

Yardım gecesine katılacak ünlü Fransız sanatçılar arasında oyuncular Artus, Jeremy Ferrari ve Verino, komedyenler Paul Mirabel ve La Bajon ile yazar Camille Aumont Carnel de var.

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La Bajon -Jeremy Ferrari-Camille Aumont Carnel -Paul Mirabel