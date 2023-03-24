Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Paris’te yardım gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Fırat Çelik#UNICEF
Paris’te yardım gecesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:59

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa’da yardım gecesi düzenliyor. 3 Nisan’da Paris’teki La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda Fransız sanatçıların katılımıyla yapılacak gecenin geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak.

Haberin Devamı

TÜM Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için harekete geçti.

İki yıldız isim, depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizde yaşanan iki büyük depremde hayatı etkilenen milyonlarca çocuk için Paris’te bir yardım gecesi düzenleniyor. Fransız sanatçıların katılımıyla. Ve bu geceye Fırat Çelik ile ben ev sahipliği yapıyoruz. 3 Nisan’da La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak” ifadelerine yer verdi.

Yardım gecesine katılacak ünlü Fransız sanatçılar arasında oyuncular Artus, Jeremy Ferrari ve Verino, komedyenler Paul Mirabel ve La Bajon ile yazar Camille Aumont Carnel de var.

Haberin Devamı

Paris’te yardım gecesi

La Bajon -Jeremy Ferrari-Camille Aumont Carnel -Paul Mirabel 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuba Büyüküstün#Fırat Çelik#UNICEF

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov