Paris'te sürpriz teklif! 'Hala inanamıyorum'

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Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat Berkan Karabulut, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk'a evlenme teklifi etti. Paris'te evlilik teklif eden Karabulut, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Berkan Karabulut, paylaşımına; "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın iyi ki biz olduk" ifadelerini not düştü.

Lale Onuk da mutluluğunu "Hala inanamıyorum" sözleriyle paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EVLİLİK TEKLİFLERİ

Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.

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Sihirli Annem'in Çilek'ine sürpriz teklif! 'Hayatımın şokunu yaşadım'

Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Sihirli Annem'de canlandırdığı 'Çilek' karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, doğum gününde evlilik teklifi aldı. Genç isim, sosyal medya hesabından yaşadığı şaşkınlığı paylaşarak "Hayatımın şokunu yaşadım" dedi.

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan müjdeli haber geldi.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Özkaya, 7 yıldır birlikte olduğun sevgilisi Oğulcan'dan evlilik teklifi aldı. Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Adalara giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

"ÇOK MUTLU OLALIM AŞKIM BENİM"

Evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan isim: 'Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanırken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim' dedi.

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Evlilik teklifi kebapçıda!

Oyuncu Cem Cücenoğlu ve soprano Asude Karayavuz ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

Cücenoğlu, İtalya’daki konserinden dönen sevgilisine kebapçıda evlilik teklifi ettiğini söyleyerek davetlileri güldürdü.

Çift daha sonra sanatçı dostları ve aileleriyle Şişli Öğretmenevi’nde eğlence düzenledi.

'Seninle evleneceğim' dedim, bana inanmadı!

Fenerbahçe ve Milli Takımın efsane kalecisi Volkan Demirel 2010 yılında model Zeynep Sever Demirel ile nikah masasına oturmuştu. Eski kaleci evlilik sürecini ve çocuklarıyla arasında geçenleri anlattı.

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Demirel, 'Empati' programına konuk oldu. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan file bekçisi, 'Zeynep'i ilk gördüğümde 'seninle evleneceğim' dedim. İnanmadı. Benim dediğim oldu' şeklinde konuştu.

İşte Volkan Demirel'in açıklamalarından satırbaşları...

* Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünmüyorum; bulunduğu yerin kıymetini çok iyi bilen bir insandım o yüzden Fenerbahçe'de 20 sene kaldım.

* Kızlarım benim her şeyim. Oğlum olmasını isterdim ama olmadı.

* Kızım Yade eşimden daha fazla soru soruyor ama çok hoşuma gidiyor, kızlarımla arkadaş gibi olmaya çalışıyorum...

* Romantik değilim hiç çiçek almışlığım yoktur. Çiçek almam, yoldan geçerken papatyayı koparıp veririm, bizim tarih kavramımız da yoktur. Tarihlere, çiçeğe, hediyeye takılı kalmayız. Bizim için önemli olan benim onun, onun benim yanımda olmamdır. Birbirimizi çok iyi tamamlayan bir çiftiz. Şiddetli kavgalarımız tabii ki var, günün sonunda bir karara varır ve konuyu öyle kapatırız, Allah'a çok şükür 2 çocuğumuz da var, çekirdek bir aileyiz.

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ZEYNEP'İ İLK GÖRDÜĞÜMDE 'SENİNLE EVLENECEĞİM' DEDİM

Benim düşündüğüm inandığım şeyler gerçekleşti. Zeynep inanmazdı bana, ilk gördüğümde 'seninle evleneceğim' dedim. 'Sen herkese bunu söylüyorsun' dedi. Benim dediğim oldu. İnandığım her şeyi gerçekleştirdim şu ana kadar...

Sema Şimşek - Burak Hakkı

Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar.

İkisi de Best Model`de birinci seçildi., Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı. 1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu.

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Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi.



Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.

Emre Altuğ - Çağla Şıkel

Şarkıcı Emre Altuğ'un manken Çağla Şıkel'e yaptığı evlilik teklifi benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.

Ünlü şarkıcı Altuğ, Şıkel’e babasının mezarını ziyarete gittiklerinde evlenme teklif etmiş.

Babasının doğum günü olan 23 Nisan’da mezar başında evlilik teklifi alan ünlü manken gözyaşlarını tutamayıp, teklife fazla düşünmeden “evet” demiş.

Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun evlilikleri sanıldığı gibi kolay olmamış...

Cansu Kurtçu, Fettah Can’dan 7 kez evlenme teklifi aldığını açıkladı: “Fettah sağ olsun bana 7 kere evlenme teklif etti. Yedincide artık evlenelim dedim.”

Demet Akalın - Okan Kurt

Demet Akalın, genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmenin tüyolarını verdi. Hayat arkadaşı Okan Kurt’u 6 ayda nikâh masasına oturttuğunu söyledi:

“Okan’ı da alıp karşıma ‘Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?’ diye sordum. Eveledi, geveledi. O gün ayrıldık. Ertesi gün bana evlenme teklifi etti.”

Şebnem Kısaparmak - Fatih Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ile konuk olduğu 'Zahide ile Yetiş Hayata' programında eşinin kendisine nasıl evlilik teklifi ettiği anlattı.

Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.



Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.





Futbolcu Emre Belözoğlu, 'kuzum' diye hitap ettiği eşine son derece sürprizli ve romantik bir teklifte bulunmuş. Bakın o günü Tuğba Belözoğlu nasıl anlatıyor:

"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.



Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.

Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm. Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."

Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı

TV'nin güzel yıldızlarından Sedef Avcı ise eşi Kıvanç Kasabalı'dan evlenme teklifi almamış.



Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.

Kasabalı ve Avcı bir yandan kariyerlerindeki başarılı çıkışı sürdürüyorlar. Bir yandan da mutlu evliliklerini. Çiftin bir de Can adında oğulları var.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da konuk olarak katıldıkları Beyaz Show'da evlilik teklifi öykülerini anlatmıştı. İzleyenleri şaşırtan teklifi Onan ve Aslantuğ o günü şöyle anlatmışlardı.

Arzum Onan, “Mehmet’in bana evlenme teklif etiğini anlamadım ben. Bitmişti, yüzüme baktı” diyerek aralarında yaşanan anlaşmazlığın altını çizdi ve şöyle devam etti: “Piknik yapmıştık, sepet hazırlamıştım. Dönüş yolunda, arabada, Mehmet başladı anlatmaya. Artık neredeyse vardık, anlayabildiğim cümleler değildi.” Mehmet Aslantuğ ise o an “Ben durdum, kıza derdimi anlatamadım herhalde dedim” diye düşündüğünü söyledi.

Arzum Onan ise anlamamasının nedenini şöyle belirtti: “Soru gibi değildi sorun orada”. Mehmet Aslantuğ ise “Benimle evlenir misin ne kadar katır kutur bir cümledir” diyerek yaptığı evlilik teklifinin aslında ne kadar da kibarca olduğunu vurguladı.

Çift 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin

Yılmaz Erdoğan ile arkadaşken de ona aşık olduğunu söyleyen Belçim Bilgin evlilik teklifini şöyle anlatıyor:

“Oyunculuk üzerine sohbet ederken birden ‘Ben seninle evleneceğim’ deyip güldü. O zaman da hayrandım ona ama ‘Bu ünlüler ne acayip ‘ diye düşünmüştüm. Aradan zaman geçip evlenme teklif ettiğinde ise ‘Ben sana dememiş miydim?’ dedi.

Unutmamış yani o anı. Çeşme de bir tatilde ‘Benimle, elimizin uzandığı her yere iyilik ve güzellik götürmeye var mısın? Benimle evlenir misin?’ diye sordu. Ve coşkulu bir ‘Evet’ yanıtı aldı.



2006 yılında evlenen çift 2018 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Okan Buruk - Nihan Buruk

Evlendikten sonra mankenliği bırakan eski model Nihan Akkuş, eşi futbolcu Okan Buruk’tan deniz üstünde evlenme teklifi almış.

Buruk, ‘Nihan’ adını verdiği teknesiyle çıktığı tatilde, evlilik teklifini denizin üzerinde yapmış.

Hem tekne sürprizi hem de evlilik teklifi Akkuş’u çok mutlu etmiş. Çift 2024 yılının şubat ayında anlaşmalı olarak boşandı.