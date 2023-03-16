Paris ‘Tek Yürek’ oldu! 2 milyon 300 bin Euro yardım toplandı...

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Depremzedeler için önceki gün Fransa’nın başkenti Paris’te yardım konseri düzenlendi.

Fondation De France kurumunun işbirliğiyle Olympia Konser Salonu’nda yapılan “Deprem Karşısında Tek Yürek” adlı etkinlik, devlet kanalı France 2’nin de aralarında olduğu çok sayıda TV kanalından canlı yayınlandı.

France 2 muhabirleri Lea Salame ve Stephane Bern’in sunduğu konserde Mentissa, Salvatore Adamo, Patrick Bruel, Ycare, Zaz, Gims, Laurent Voulzy, Maxime Le Forestier, Claudio Capéo, Chimène Badi, Soolking, Isabelle Boulay, Yael Naim, Marina Kaye, Fatma Said, André Manoukian, Suzane, Lynn Adib ve piyanist Fazıl Say sahneye çıktı.

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Fazıl Say’ın da sahneye çıktığı konseri Lea Salame ile birlikte sunan Stephane Bern, gece boyunca felaketin büyüklüğünü anlatarak yardım

çağrısında bulundu.

BAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

“Kara Toprak” adlı eserini çalan Fazıl Say, etkinliğe katılan sanatçılara teşekkür ederek “Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum” dedi.

Ünlü piyanist, fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı:

“Fransa’da deprem dayanışma konserinde milyonlarca Euro bağış yapıldı. Ben tüm katılımcılara, tüm sanatçılara ve yardım eden herkese teşekkür ettim bir Türk vatandaşı olarak.”

Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak’ın da katıldığı konserde 2 milyon 300 bin Euro (yaklaşık 46.1 milyon TL) toplandı. Fondation De France, depremzedeler için bağış toplamaya devam edeceğini duyurdu.